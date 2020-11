Dictadores de Nicaragua, Venezuela y Cuba deben de "preocuparse" con triunfo de Joe Biden, explica analista

El tiempo aclarará muchas dudas sobre el proceder de Joe Biden como Presidente de Estados Unidos con respecto a su política exterior con Nicaragua, es lo avizora el analista político y exembajador de Nicaragua en Costa Rica, Mauricio Díaz.

Díaz quien semanas atrás consideró que Donald Trump le convenía más a Nicaragua, asegura que los nicaragüenses esperan una "continuidad de los compromisos de los Estados Unidos de América con la democracia, entendida como separación de los poderes del Estado, entendida como respeto a las instituciones y a la separación del poder judicial sobre todo” comentó a 100% Noticias.

“Realmente esperamos que la administración demócrata continúe analizando la situación en Nicaragua y que aquellas viejas amistades que se dieron en las décadas de los ochenta, los noventa incluso entiendan que los tiempos han cambiado que aquí se acabó el idílico sueño de una revolución popular sandinista cuando muchos de sus dirigentes demócratas eran jóvenes” enfatizó el ex diplomático.

Recuerde Leer: Nicaragua: analistas no esperan cambios en la política de EE.UU. con Biden

También Bosco Matamoros, exdiplomático nicaragüense considera que la política exterior de Donald Trump se basaba en "impulsos erráticos" y era ya una "pesadilla" para Estados Unidos.

"Trump se había convertido en una pesadilla para los Estados Unidos y el mundo está dando un suspiro de alivio. Trump encarnó los peores instintos en un sistema político, el fanatismo, la reacción de los grupos más elementales que se sienten amenazados con los cambios demográficos, esto se acabó en el sentido de que el próximo Presidente no puede continuar en esa línea” señaló Matamoros.

La "arrogancia" e "ignorancia" sobre el manejo de la pandemia del coronavirus, también le pasó la factura a Trump, explicó Matamoros, “los Estados Unidos al día de hoy con su población debería de haber máximo 50 mil muertos, pero Trump se obstinó en la figura del macho del oeste americano o del macho latino que nada lo tocaba, él no gobernó, trató de intimidar e insultó, esa era su filosofía” manifestó Matamoros.

CON BIDEN HABRÁ POLÍTICA EXTERIOR CONSISTENTE

Don Bosco Matamoros, quien sigue de cerca la política estadounidense, considera que con la llegada de Biden a la Casa Blanca, la política exterior será "consistente" pero aclaró que el Presidente Electo, no es ni un "redentor" ni un "libertador".

Recuerde Lee: Joe Biden es el próximo Presidente de los Estados Unidos

"Con Donald Trump no había una política exterior de largo plazo, eran impulsos erráticos, si bien claramente en respueta a su instinto y preocupación electoral, se concentró en lo que él llamó el triángulo del mal por medio de su asesor John Bolton, que son Nicaragua, Venezuela y Cuba, pero eso no se tradujo en acciones que podríamos decir que constituyen una estrategia de largo plazo" argumentó Matamoros, quien valoró las sanciones impuestas en la administración Trump, las iniciativas dentro de la OEA, pero a "úlitmo momento siempre fallaba algo, es decir no había esa continuidad necesaria en lo que se puede decir es la esencia de la política exterior".

Para Matamoros los tres ejes que reforzaría Biden son los derechos humanos, democracia y seguridad.

"Los dictadores en nuestra región, el gobierno autocrático de Nicaragua y de Venezuela, deben de preocuparse. Si hacen cálculos de que Biden no va a tomar en consideración estos factores, se equivocan, es fundamental la experiencia de Biden, es fundamental sus convicciones y por otra parte los Estados Unidos, el pueblo norteamericano indiscutiblemente, estaba cansado de la teatralidad de Trump, es decir necesitaban un remanso que eso probablemente, Biden lo va a proveer" explicó.

Matamoros agregó que "las relaciones de Biden con el Senado, si mantienen los republicanos su mayoría van a ser de cooperación, así que yo creo que estamos entrando a un nuevo capítulo que se escribe en la política exterior con el gobierno de Biden, que es respeto a los derechos humanos, democracia, como garantía de la seguridad nacional de los Estados Unidos" reiteró.

También puede leer: Biden con ventaja de 20.000 votos en Pensilvania, Trump le advierte que no cante victoria

Este sábado tras más de cuatro días de un complejo recuento de votos, Joe Biden logró la victoria en los estados de Pensilvania y Nevada, lo que le otorgó un mínimo de 290 votos electorales, superando los 270 necesarios para consagrarse como presidente electo de los Estados Unidos. Los resultados en estos estados fueron confirmados por la agencia AP y los principales medios de comunicación, pero el presidente Donald Trump está lejos de reconocer la derrota.