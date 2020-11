María Fernanda Flores dice que el PLC no se saldrá de Coalición Nacional y si los sacan estructuras seguirán en el partido

La diputada del Partido liberal constitucionalista, PLC, María Fernada Flores de Alemán, señaló como "excusa" de la Unidad Nacional, UNAB, argumentar la prohibición de ingreso de Estados Unidos, para valorar la permanencia o no del PLC dentro de la Coalición Nacional.

"Si les molesta la presencia del PLC que lo digan en alta voces, pero no utilizar excusas baratas de un liderazgo que es una realidad porque no tienen la valentía de decirlo, simplemente porque nos atemoriza lo que el PLC significa en el territorio" reaccionó molesta Flores de Alemán al conocer que "la Unidad Nacional presentará al Comité Nacional de la Coalición una moción de revisión de la forma de participación del PLC" pero reconocen los "valiosos liderazgos liberales, para quienes las puertas de la Coalición deben seguir abiertas".

Flores de Alemán reiteró que cuando la Alianza Cívica y UNAB los invitaron a ser parte de la Coalición Nacional, ya sabían lo que era el PLC, ya conocían que el Presidente honorario Arnoldo Alemán y ella como su esposa fueron desvisados hace 18 y 16 años respectivamente, por lo que Flores analiza que este es un mensaje político y acusa que es una estrategia para crear "división".

"Sabemos perfectamente que la Alianza Cívica en su momento ha sido encargada de llevar los mensajes a Washington de quienes quieren en la lista de sanciones, el MRS igual. Pero aquí todos somos necesarios, nuestro objetivo es salir de la dictadura que estamos viviendo" dijo Flores, quien agregó "hoy escuchaba declaraciones de Juan Sebastián Chamorro hoy, y claramente deja entrever que son ellos los que impulsan que Arnoldo Alemán y María Fernanda sean señalados de corrupción para sacarnos de la Coalición. El PLC entró a la Coalición y nos hemos mantenido ahí a pesar de que hemos recibido insultos y señalamietnos falsos, por la unidad".

PUEDE LEER: Juez declara culpable a sandinista Abner Pineda por homicidio imprudente en contra de hombre que gritó "Viva Nicaragua Libre"

Flores de Alemán informó que solicitó a la embajada de Estados Unidos en Managua una aclaración de por qué los acusan y reafirman "cosas que ya son viejas" para ella y su esposo, pues reiteró que las visas se las quitaron hace 16 y 18 años.

"Esto es un mensaje político para pretender apartar al PLC de la Coalición y no lo van a lograr, porque es un tweet sin fundamento" argumentó María Fernanda en referencia al tweet publicado por el Secretario de Estado Mike Pompeo, quien expresó que los "actos corruptos del ex presidente nicaragüense Alemán socavaron las instituciones democráticas en Nicaragua.

Declaro públicamente que Alemán y sus familiares directos no son elegibles para ingresar a los Estados Unidos. Permanecemos Unidos contra la corrupción con nuestros socios en Nicaragua" mencionó Pompeo sin dar detalles quienes son los socios.

En la declaración que hizo en una nota de prensa, el Secretario Pompeo reafirmó que la designación ratifica el compromiso de Estados Unidos de respaldar reformas políticas que son cruciales para las instituciones democráticas de Nicaragua.

La semana pasada el diario digital Confidencial publicó que Daniel Ortega prepara una reforma electoral maquillada y a su medida sin tomar en cuenta los 12 puntos propuestos por el grupo promotor de reformas electorales. Ortega solo consultaría dichas reformas con partidos políticos que tengan representación en la Asamblea Nacional y uno de ellos es el PLC.

LE PUEDE INTERESAR: Alianza Cívica dice que busca alianza "alejados de la corrupción", reaccionan a desvisado de Alemán

"Nosotros hemos sido bien claros dentro del PLC, nuestro compromiso dentro de la Coalición es de presentar un solo proyecto de reforma que fue trabajado, donde el PLC ha participado y ese es el proyecto que vamos a impulsar. El PLC ha dicho que no vamos a platicar con el gobierno bilateralmente" defendió la diputada Flores.

Actualmente la estructuras del PLC son parte de los Comité departamentales que conformó la Coalición Nacional, de darse una expulsión del partido rojo, está por verse si las estructuras se quedan. En el comité nacional de la Coalición, el PLC tiene tres representantes que son afines al desvisado Arnoldo Alemán.

¿Ven un escenario de que el PLC sale de la Coalición y se quedan estructuras? "Muy difícil nosotros estamos en contacto a diario con nuestras bases, el pueblo está clarísimo de todo lo que está ocurriendo dentro de la Coalición y el pueblo está claro que luego que la Alianza Cívica se salió, abrió un frente de división. El que es liberal de verdad no va a ir a ningún lado, va a permanecer en su partido" respondió Flores en entrevista con Lucía Pineda.

María Fernanda pidió a quienes no creen en la conversión de ella y su esposo el expresidente Arnoldo Alemán, a que les "permitan por el bien de Nicaragua, por la democracia, por la libertad de este país, que nos den el beneficio de la duda" tomando en cuenta que "todos hemos cometido errores, todos unos más que otros" señaló.

SIGA LEYENDO: UNAB: Desvisado a Arnoldo Alemán afecta relación del PLC en Coalición Nacional

Para Flores es un "disco rayado" cuando les sacan el pacto con Ortega, la corrupción de su esposo, de cuyos juicios fue absuelto en Panamá, Estados Unidos y Nicaragua, aunque en este último se señaló que Alemán fue sobreseido definitivamente por la Corte Suprema de Justicia supuestamente como continuación del pacto con Ortega.

"Y si nos sacan no va a ser por decisión nuestra o por culpa nuestra, va a ser una decisión que tome o no tome la Coalición, no va a ser culpa de nosotros" manifestó Flores de Alemán.