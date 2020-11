José Pallais: vamos ayudar al PLC a resolver su problema, de nada sirve suspenderlos de Coalición Nacional

El doctor José Pallais, asesor de Fuerza democrática nicaragüense en la Coalición Nacional considera que no sirve de nada suspender a todas las estructuras del PLC dentro de esta plataforma de oposición, sino que buscarán como ayudarles a resolver su problema. El mayor de todos es la influencia de Alemán y familia en el partido liberal, sumado a la litis interna sobre la Presidencia y representación legal, cuya decisión está en manos del Consejo Supremo Electoral (CSE) dominado por el dictador Daniel Ortega.

A inicios de esta semana el Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, le recordó a Alemán y familia que no pueden ingresar al país por los actos de corrupción cometidos durante su administración "con esta designación, ratifico la importancia de la rendición de cuentas y la transparencia en las instituciones democráticas de Nicaragua” cita parte de la designación del Departamento de Estado.

"Nosotros creemos que el liberalismo tiene que ser parte de la Coalición, que es un error confundir alemanismo con liberalismo, tienen que participar a como lo están haciendo en los departamentos y municipios" manifestó el doctor Pallais durante el programa de entrevistas de Lucía Pineda en 100% Noticias.

Indicó que sería un "exceso de sacar a liberales de la Coalición Nacional" ya que se perdería el "pluralismo que lo caracteriza".

"Por otro lado nosotros estamos de acuerdo que tenemos que decirle al liberalismo, abiertamente, francamente a Miguel Rosales que ellos tienen que entender el mensaje claro que le han dicho los nicaragüenses a través de diferentes formas y que le hemos dicho en la Coalición y que le está reiterando el Secretario de Estado de Estados Unidos, que a ellos les conviene, les interesa, que es necesario romper con esa conducción que les perjudica y que puede continuar y también afectar a la Coalición Nacional" expresó Pallais quien en su momento fue sacado por Alemán del PLC.

El asesor de Fuerza democrática nicaragüense en la Coalición Nacional, recomienda a los liberlaes a realizar su Convención Nacional, elegir nuevas autoridades y "disminuir o cerrar o terminar con la influencia que ha afectado a ese partido, porque se considera negativa, de parte de la familia Alemán".

En un comunicado el PLC cerró filas en respaldo a Arnoldo Alemán ante la declaración pública que hizo el Departamento de Estado sobre la prohibición de ingreso al país, consideraron que es “Información totalmente tergiversada para descalificar de manera indirecta nuestra organización política, y el trabajo que impulsamos como miembros de la Coalición Nacional y algunos que pretenden dar el beneficio de otras organizaciones carentes de capacidad organizativa del PLC”, señalaron.

Esta reacción del PLC generó un debate intenso y acalorado debate dentro de la Coalición Nacional y "decirles que ese no es el camino, no es la solución" dijo Pallais quien considera que la influencia de Alemán en el partido está debilitada.

"El alemanismo ha venido perdiendo influencia" y una prueba de esto según Pallais, es que el PLC tuvo que retirar los nombres de María Fernanda Flores, Martha MaCoy y Jamileth Bonilla que era su propuesta para integrar comisiones en la Coalición Nacional, "después cuando se les dijo romper con las consecuencias del pacto Alemán-Ortega, el bipartidismo, y aceptaron los liberales que estaban dentro de Coalición sumarse al consenso, y permitió llegar al acuerdo de una reforma electoral donde se le dice a Alemán, te equivocastes, le hiciste daño y ahora es el momento de cambiar esto" recordó Pallais.

Agregó que lo sano es que se "encuentre una salida final a este problema tomando decisiones a lo interno, no tirando la pelota para adelante, de nada sirve suspendete y anda resolvelo, encontremos un camino, te vamos a ayudar a resolverlo, pero pongamos aqui cuáles son las vias, las condiciones, los mecanismos para resolver los problemas de fondo no para alargarlo, no para ponerlo debajo de la alfombra. No es salite, anda resolvelo y ahi venís, si acaso venís o no venís, no, es resolvámoslo ya de fondo, de forma evidente que la gente aprecie que es real que no suene a un engaño y que permita mantener a todos unidos en la Coalicion Nacional".

Pallais estima que a más tardar el próximo mes de diciembre se tenga una solución del problema sobre la influencia de Alemán en el PLC, pues no pueden "pagar justos por pecadores" y no tienen que "pagar las culpas de Alemán".