Managua por cárcel le aplican de hecho a Juan Sebastián Chamorro de la Alianza Cívica

El director ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Juan Sebastián Chamarro fue detenido por agentes de la sancionada policía sandinista que le impidieron salir de Managua cuando éste se dirigía a una reunión, argumentando que Chamorro se encontraba bajo supuesta "investigación".

“La patrulla que me viene dando seguimiento por las últimas 6 semanas me interceptó en las afueras de Managua y me dijeron que no podía salir de la ciudad porque estaba siendo objeto de investigación, esto es realmente un abuso a las libertades públicas, es un abuso que a un ciudadano nicaragüense se le monte a una patrulla policial y se le regrese a su domicilio bajo la amenaza además de que si lo volvía hacer iba a ser confiscado mi vehículo e iba ser trasladado al deposito vehicular” dijo Chamorro en una video.

Según Juan Sebastián Chamorro, este es una forma de intimidación que ocupa la dictadura Ortega Murillo, “estas son acciones de miedo de Daniel Ortega y su dictadura oprobiosa que no puede ver trabajar a opositores por la democracia y por la justicia, esta es una violación flagrante a la constitución y al derecho a la libre circulación y a la libre reunión” enfatizó el presidente ejecutivo de la AC.

“Me han declarado la ciudad de Managua por cárcel y que soy sujeto de investigación. Daniel Ortega le teme a la oposición, por eso viola nuestros derechos constitucionales” reiteró Chamorro también en su cuenta de twitter.

La dictadura Ortega Murillo, se ha dado a la tarea de asediar, agredir, hostigar a los opositores que están realizando actividades en diferentes departamentos para organizarse de manera política. Esta misma forma de persecución y asedio la sufren otros dirigentes miembros de la Coalición Nacional como Félix Maradiaga, Medardo Mairena a quienes una patrulla policial los persigue constantemente. Así también líderes territoriales de la UNAB y Coalición han denunciado que la Policía los detiene cuando se movilizan a otros departamentos del país y los regresa a su casa.