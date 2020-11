Vida e integridad de Félix Maradiaga está en riesgo dice CEJIL

Desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), como representantes del defensor ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), denunciamos que la vida e integridad de Félix Maradiaga se encuentra en riesgo ante el recrudecimiento de las acciones de hostigamiento y vigilancia perpetradas en su contra por parte de la Policía Nacional de Nicaragua.

El 09 de julio de 2018, la CIDH otorgó medidas de protección a favor de Félix Maradiaga, reconocido defensor de derechos humanos en Nicaragua y Director Ejecutivo del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), tras reconocer hechos que han puesto en peligro su vida e integridad personal, como consecuencia de su rol denunciando y visibilizando las gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco de la crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua desde el 18 de abril de 2018.

A pesar de ser beneficiario de estas medidas, el Estado nicaragüense, en lugar de garantizar su protección, ha continuado realizando acciones que ponen en riesgo la vida y la integridad de Félix y su familia.

Al respecto, como representantes del defensor, alertamos que, desde hace varios meses un grupo significativo de agentes de la Policía Nacional realizan actos de vigilancia de manera permanente. Estos hechos se han recrudecido en los últimos meses. Ejemplo de ello es que, a partir del 29 de septiembre, agentes policiales no le permiten al defensor salir de la ciudad de Managua. Al respecto, Félix señaló que un “grupo significativo de miembros de la policía entre 12 y 16 oficiales, me vigilan 24 horas y me indicaron que ‘por órdenes superiores de la policía’, no puedo salir de la ciudad”.

Mas grave aún, desde el domingo 8 de noviembre, los agentes policiales le exigen detalles sobre sus movimientos para permitirle salir de su propia casa. Ante la negativa del defensor de revelar esta información, los agentes procedieron a colocar un vehículo patrulla en el portón de su casa con el objetivo de bloquear la salida.

Es vital reconocer que el hostigamiento que enfrenta Félix Maradiaga es consecuencia directa de su rol en la defensa de los derechos humanos y la democracia y se inserta en un contexto de represión continua en contra de las personas opositoras al partido político del actual Gobierno de Nicaragua.

Ante estos hechos, desde CEJIL solicitamos a la CIDH urgir al Estado nicaragüense a avanzar en la implementación de las medidas de protección otorgadas a Félix Maradiaga desde 2018, con el fin de garantizar su integridad personal y su vida.

Asimismo, exigimos que el Estado nicaragüense cese todo acto de vigilancia y hostigamiento en su contra y proteja los derechos del defensor en relación con actos de riesgo perpetrados por terceros, incluidos sus derechos de asociación y de reunión.

Finalmente, llamamos al Estado nicaragüense a avanzar hacia la investigación de todas las personas responsables por los actos cometidos en contra de Félix Maradiaga y de todas las personas que defienden los derechos humanos y la democracia en Nicaragua. Todo acto de represión y violencia debe cesar de manera inmediata.