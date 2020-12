José Pallais: "PLC no está dispuesto a ser opositor" tras separación de Coalición Nacional

La separación, expulsión, suspensión, exclusión o salida del Partido liberal constitucionalista (PLC) de la Coalición Nacional, se dió por una razón "no está dispuesto a jugar a la oposición que la población azul y blanco de Nicaragua" espera, así lo explicó el jurista José Pallais, miembro de la Coalición opositora.

"Y por eso tomamos la decisión de que dejara de ser parte de la Coalicion Nacional, pero también tenemos el deseo de que los liberales de base que han peleado el cambiio, no se dejen robar, no permitan que les manipulen ese deseo de transformación de su partido y por eso mantenemos que si lograran elegir libremente autoridades nacionales legítimas producto del voto de convencionales y resultan electas personas honestas, pues bienvenidos" manifestó Pallais.

Desde que se lanzó la Coalición Nacional, el PLC, se convirtió en el invitado incómodo, adquirió el compromiso de democratizarse internamente, separar a la cúpula cuestionada liderada por la familia del expresidente Arnoldo Alemán, pero afloraron conflictos internos sobre quien ejercía la representación legal y fue María Haydeé Osuna quien llevó la litis al Consejo Supremo Electoral (CSE) dominado por el orteguismo.

Para el doctor Pallais, el dictador Daniel Ortega está detrás de toda esa maniobra legal que provocó la crisis en el partido rojo y ahora a la dirigencia que reconoce el orteguismo, la diputada Osuna y compañía están a expensas de un nuevo pacto con Ortega.

"¿Cuál es el interés de Ortega?, primero que la oposición tenga una casilla menos, afectar también a la Coalicion Nacional restándole una casilla. En segundo lugar hacer lo mismo que hizo con el PLI, promovió el conflicto en aquel caso fue en la Corte Suprema de Justicia y Consejo Supremo Electoral, se los dieron a alguien que tenía un acuerdo con el orteguismo y ¿qué hicieron? entregarle a Ortega las estructuras elecrtorales para que Ortega conrtrolada las Juntas receptoras de votos y consejos electorales municipales para que Ortega montara su farsa" argumentó Pallais.

Advirtió que este nuevo pacto de Ortega con nuevos socios en el PLC es como hacer un pacto con "el diablo que no tienen escapatoria, no dan buenos resultados, no se puede hacer el bien, ni pretender lograr objetivos positivos para la sociedad, arreglándose con el demonio, que todo su interés es su permanencia en el poder".

Pallais valora que "salir del control de Arnoldo Alemán es correcto, pero desgraciadamente interviene Daniel, intervienen otros intereses personales y estas aspiracion legítimas del liberalismo se ve frustrada innecesariamente por ponerse en las manos del orteguismo".

La expulsión del PLC, fundado por Arnoldo Alemán a inicio de la década de 1990, también demuestra que dentro de la Coalición Nacional, no toleran la corrupción, pactos y aplican el código de ética, aún sabiendo que pierden una casilla.

"Nadie propuso aguantémos, toleremos esta realidad del liberalismo para conservar la casilla, nadie lo propuso (...) pero nosotros no vamos a estar defendiendo casillas si eso significa aceptar que somos parte de un nuevo zancudismo" dijo.

Pallais aseguró que insistirán para la integración o alianza con el partido Ciudadanos por la Libertad, CxL para presentar una propuesta unificada a la nación, pero de lo contrario irían solos como Coalición en casilla del Partido de Restauración Democrática (PRD).

"Si CxL se niega a sumarse a como se ha negado hasta hoy, habiendo apertura plena de nuestra parte, asi que lograda las condiciones, (...) nosotros por último vamos con solo los dos partidos que están, uno nacional (PRD) y uno regional como lo es Yátama", pero según Pallais correrían, pasando por condiciones habilitantes, como la liberación de los presos politicos, garantías ciudadanas de libertad de movilizacion, expresión y de prensa.