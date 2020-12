Maximino Rodríguez revela que el plan era destituir a 5 diputados del PLC, el FSLN solo aceptó sacar a María Fernanda Flores

El ex Jefe de bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) Maximino Rodriguez reveló que la cúpula de María Haydée Osuna tenía planeado destituir a cinco diputados liberales, pero el partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), sólo aceptó la destitución de María Fernanda Flores, esposa del expresidente Arnoldo Alemán.

En una entrevista matutina en Acción 10, Rodriguez expresó que desconoce los nombres de los diputados que fueron propuestos para ser destituidos, pero señaló a la cúpula de Osuna de “orquestar” el plan.

“De repente veo que todos entraron en fila india (FSLN) venían de una reunión de bancada, a mí se me hace una sospecha porque se reúnen los lunes, ahora investigando con algunos contactos que tengo ahí adentro me dijeron que fueron llamados a una reunión de urgencia porque el miércoles hubo una comunicación para destituir a cinco diputados, pero no aceptaban, me dijo que eran cinco, desconozco quiénes eran, me dice que no que sólo le aceptaron destituir a María Fernanda y por eso es que al final la destituyen”, manifestó Rodríguez.

“María Fernanda no es Arnoldo Aleman”

El parlamentario desmintió las declaraciones que ofreció el diputado Jimmy Blandón, quien aseguró que Rodríguez conoció sobre la destitución minutos antes de ser presentada en el plenario.

“Debe haber ética y profesionalismo decir en una conferencia de prensa que él habló conmigo y que me informó eso es una tremenda mentira que se lo puedo decir en su cara y en cualquier parte porque nunca me dijeron nada como jefe de bancada, yo mantuve mi posición neutral para no dividir la bancada”, alegó Rodriguez, quien aseguró que no se iba a “inmolar” por María Fernanda porque ella no es Arnoldo Aleman.

“Yo no soy su empleado ,yo soy representante del pueblo, a mí me eligieron 400,000 votos, eso represento en esa Asamblea Nacional, yo no me voy a inmolar por María Fernanda. La decisión de despojar a Flores es una petición de la presidenta y representante legal del PLC, (...) yo no me voy a inmolar por el pleito de dos señoras que no han tenido el nivel político y capacidad de poder resolver la litis interna. Ella no es Arnoldo Alemán, cuando Alemán lo destituyeron pedro Joaquín Rios y yo fuimos amenazados y apuntados con los fusiles de la guardia Ortega y sin seguro, y yo sabía que era una cuestión meramente político en ese sentido nosotros lo defendimos a Arnoldo en el plenario, pero no es defender a una persona que no escucha”, respondió el legislador, quien se abstuvo de votar a favor o en contra de la desaforación de Flores Lanzas.

“Pleito de señoras” por el control del PLC

El legislador aseguró que renunció a su cargo como jefe de bancada del PLC porque no quiere estar envuelto en un “pleito de señoras” que se disputan el control del partido rojo y aseguró que ambas facciones “Osuna” y "María Fernanda” están colapsadas y no lo representan y que actúan “irracionalmente”.

“Han demostrado que son incapaces de dirigir una organización con tanta historia como es el PLC y consecuentemente se han dedicado a una guerra sin cuartel, polarizado toda la estructura del partido por pleitos entre dos señoras así lo veo yo, es pleito entre María Fernanda por el control del partido y Osuna que cree que no puede ser María Fernanda la nueva heredera del doctor Alemán porque a decir la verdad Alemán es el precursor del PLC. Están desesperadas por el control del PLC, ha creado una debacle los últimos días, involucrando a todas las bases, todos los dirigentes, a todos los niveles , si no estás conmigo no podés estar con ella o viceversa eso se ve reflejado en la Asamblea Nacional. Los verdaderos culpables de todos los eventos y a mí me da vergüenza son la cúpula del partido”, expresó el parlamentario.