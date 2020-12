Félix Maradiaga: "nunca me he reunido en secreto con Arnoldo Alemán"

8:12 a.m.

"Rechazo categóricamente la forma vieja y corrupta de hacer política con secretismo. Y como parte de una nueva generación, no sólo exijo transparencia" dijo Maradiaga a 100% Noticias

El activista autoconvocado de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Félix Maradiaga se defendió a cuestionamientos surgidos por haberse reunido con el sancionado por corrupción, el expresidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán, quien reveló los encuentros con Maradiaga en una sorpresiva llamada a canal 10 cuando el opositor era entrevistado en vivo.

"Rechazo categóricamente la forma vieja y corrupta de hacer política con secretismo. Y como parte de una nueva generación, no sólo exijo transparencia sino que también hago mi mayor esfuerzo de coherencia. La integridad es una norma básica para la Nicaragua del futuro que estamos construyendo" expresó Maradiaga al responder preguntas de 100% Noticias.

El martes de esta semana, Alemán tildó de "mentiroso" al lider de la Unidad Nacional porque supuestamente llegó a pedirle "la bendición de Arnoldo Alemán del que ahora maldecís". Maradiaga admitió el encuentro, Alemán reiteró que se habían reunido no solamente "una vez, sino varias veces" en su oficina.

Maradiaga confirmó que en su "calidad de miembro la Unidad Nacional" se reunió con Alemán para conversar sobre los problemas del PLC y que le pidió que "por respeto a su partido se retire del partido y permita que lo otros liberales valiosos que no tiene las manos sucias puedan participar de los esfuerzos de la Coalición, también a usted le consta lo preocupado que nosotros estuvimos cuando dejó de mostrar un compromiso con la reunión del partido en lo que nosotros consideramos acto de provocación nombró a su esposa en una de las comisiones de la Coalición Nacional".

¿Cuántas veces se reunió Maradiaga con Arnoldo Alemán?

Según el opositor Félix Maradiaga en las reuniones sostenidas con el PLC "sólo dos únicas ocasiones" participó Arnoldo Alemán como presidente honorario del partido y que los encuentros "se dieron con el conocimiento y autorización de los miembros del Consejo Político que representan a la Unidad Nacional, en la Coalición Nacional".

"Muchos de esos actores con los que a veces nos corresponde conversar, son incómodos, pero por el bienestar de Nicaragua, ha sido necesario dialogar, siempre en un marco de ética, pero también con firmeza y sin medias tintas" aseguró Maradiaga pero no precisó en qué meses fueron esas reuniones.

Indicó que durante meses hubo conversaciones "tensas" con el PLC, "les explicamos sin titubeos que la excesiva influencia de Arnoldo Alemán en ese partido, hacía inviable la permanencia del PLC en la Coalición".

Sobre el tema, Tamara Dávila confirmó que Maradiaga tenía el aval de reunirse con Alemán, "el Consejo Político, como cuerpo colegiado y de forma individual, está en la obligación de incidir con todos los actores posibles, para lograr el objetivo de salir de esta dictadura" y agregó que el liderazgo de Arnoldo Alemán "máximo líder" del PLC, "siempre representó un problema para la unidad".

"Para la Unidad lo importante es que logramos sacarlos como estructura viciada y corrupta. Y que el liberalismo amplio y diverso de este país sigue teniendo un lugar en cualquier esfuerzo real por salir de la dictadura" argumentó Dávila.

Violeta Granera también miembro del Consejo Político de la UNAB cuestionó cuando le consultamos "y qué credibilidad tiene Arnoldo para darle esa cancha? Yo, entre Félix y Arnoldo no dudo en quien creer. No entiendo, amor. Eso ya está cerrado. Demasiado tiempo se le dió. Yo al menos ya estoy en cosas más importantes y no quiero seguir involucrada en un conflicto creado justamente para distraernos de lo importante".

Bosco Matamoros: hay cultura de "engaño, hipocresía y falta de rendición de cuentas"

El analista político y exdiplomático Bosco Matamoros dijo a 100% Noticias que la cultura política en Nicaragua se ha caracterizado por la "ambigüedad".

"Pero curiosametne a nadie lo ha sorprendido, algunos secuaces de Alemán señalan que las reuniones del expresidente demuestran el peso político que aún, tiene otros allegados como Félix Maradiaga, dice que estaba en lo correcto, pero muchos dicen que ¿por qué hicieron estas reuniones en privado, en secreto si dicen que no quieren acuerdos de espaldas al pueblo? eso es un indicador de un doble discurso, lo que se dice públicamente y lo que se hace privadamente" analizó Matamoros.

El exdiplomático invitó a "los actores politicos nicaragüenses a salir de esa hipocresía (...) para que el pais sepa a qué atenerse" y explicó que "por otro lado está la realidad nicaragüense, una realidad caracterizada por la mediocridad, la hipocresía y el engaño" cuando lo compara con reuniones de otros Estados "las cuestiones de crisis economicas y social se realizan a puerta cerrada pero antes que se efectúa la reunión se informa a la opinión pública los temas que se van a tratar, y cuando se abren las puertas al término de la reunión se le rinde un informe a la opinion pública, en Nicaragua no ocurre eso".