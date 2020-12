Alianza Cívica no regresará a Coalición Nacional tras salida del PLC

Tras la expulsión del Partido Liberal Constitucional (PLC) de la Coalición Nacional, Juan Sebastián Chamorro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, dejó claro que no se van a incorporar a la organización y llamó a las bases liberales a unirse a la plataforma “unitaria” que promueve la organización.

“No hay agendas personales, Nicaragua es primero. Nosotros no nos vamos a incorporar a la Coalición Nacional, nos salimos por los problemas que significaba el PLC, el pasado 19 de julio manifestamos el problema que eso significaba”, expresó Chamorro en Radio Corporación.

Según el director ejecutivo de la Alianza, con la salida del PLC de la Coalición se presenta una “oportunidad”, por eso, llamó a las bases liberales a incorporarse a la plataforma “unitaria”.

“Las fuerzas liberales han sido y serán importantes por eso reitero mi invitación a formar parte de este esfuerzo unitario que estamos impulsando. Nosotros no contemplamos regresar a la coalición, esto no significa que nosotros no veamos esto como una oportunidad, es muy negativo lo que le ha pasado al PLC han caído en las garras del frente sandinista, ningún opositor debe alegrarse”, manifestó Chamorro.

Para el activista político, la “unidad” no radica en formar parte de una organización sino en tener una “comunicación franca” entre opositores.

“La solución a los problemas políticos no están en la incorporación de una organización a la Coalición o como queramos llamarlo, una organización no es igual a unidad, unidad es tener una comunicación franca entre opositores de verdad, opositores que queremos el cambio democrático, opositores que no estamos acá por un cargo o por una posición o por un cargo en la Asamblea Nacional o una cuota de poder, opositores que queremos acabar con la dictadura existente en Nicaragua a través de la vía cívica pacífica, a través de elecciones libres y transparentes”, indicó.

Chamorro agregó que “limpiar el tablero” de cúpulas colaboracionistas con la dictadura Ortega-Murillo abre una oportunidad para tener un “mejor diálogo” entre las fuerzas opositoras “miembros de la coalición nacional a quienes nosotros respetamos mucho y sabemos que son opositores de verdad, poder tener esta restructuración de la plataforma unitaria de opositores frente a la dictadura”.

El opositor señaló que no todas organizaciones opositoras forman parte de la Coalición “la construcción de una plataforma unitaria se puede construir perfectamente porque hay otras organizaciones, partidos políticos, organizaciones territoriales que está afuera de la Coalición Nacional, ahora las bases liberales estaban fuera de esta estructura, hay que quitarse la idea que una organización es el equivalente a la unidad”, reiteró en la radio emisora nacional.