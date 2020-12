En Venezuela no hubo elecciones, fue una "farsa electoral" dicen analistas en Nicaragua

9:45 a.m.

El analista José Pallais calificó como “farsa” las elecciones parlamentarias en Venezuela en las que triunfó el abstencionismo debido a que el pueblo rechaza al régimen de Nicolás Maduro.

“Venezuela es parte del modelo que Cuba y Nicaragua han venido desarrollando, han convertido a sus regímenes en dictaduras electoralistas que pretenden engañar que gozan de apoyo popular, cuando institucionalmente todo está diseñado para que la voluntad popular no pueda expresarse”, expresó Pallais.

Según el analista, en el modelo Castrista, ellos (Nicolás Maduro y Daniel Ortega) deciden quienes participan, anula personería jurídicas de los partidos de oposición, deciden quienes pueden ser candidatos y quienes no “es decir utilizan todos los mecanismos de poder para imponerse y permanecer en el poder”, manifestó.

El experto llamó a la oposición nicaragüense a “estudiar” esa experiencia en Venezuela debido a que Daniel Ortega procederá de la misma forma “Ortega ha venido procediendo de la misma manera, creando las condiciones para una farsa que desde luego no permitirá que la crisis nicaragüense pueda solucionarse, lo cual sólo puede darse con elecciones bajo estándares democráticos, el fraude sistémico institucional que hizo gala Maduro es lo mismo que viene poniendo Ortega en Nicaragua. La población la rechaza es enorme la cantidad de ciudadanos que se niegan a participar que se abstienen de votar, por cuanto no reconoce a esos procesos electorales como verdaderas elecciones”, señaló.

Para Pallais, la “farsa electoral” impide que sea reconocido con legitimidad, lo cual no resolverá la crisis humanitaria que viven millones de venezolanos “la crisis no se resuelve con este tipo de procesos electorales que no le conceden a la población el derecho de elegir, ya que están diseñados para que la dictadura que lo organizan puedan permanecer en el poder”.

“Gigantesco fraude electoral” , consideró el ex embajador Bosco Matamoros, quien coincidió con José Pallais “bajo ningún criterio hubo una elección, no hubo transparencia, no hubieron observadores internacionales, el único órgano autorizado para emitir opiniones es el Consejo Electoral y le estaba prohibido a los dos observadores internacionales emitir cualquier tipo de opinión”.

El analista señaló que el abstencionismo fue “aplastante” “menos del 18% de los venezolanos asistieron a las urnas y eso fue consecuencia de las amenazas que recibieron en gran parte por funcionarios del gobierno bajo el lema “no vota, hay hambre”, y a pesar de eso prefirieron el hambre, prefirieron no comer antes que prestarse a una mascarada como la que estaba propiciando el gobierno de Nicolás Maduro”.

Respecto a la comunidad internacional, Matamoros señaló que a Maduro le espera el “repudio” “en el horizonte hay más aislamiento internacional, continuará el repudio de la Unión Europea y continuará el repudio de los países democráticos”, indicó.

Al menos 16 países emitieron este lunes una declaración conjunta en la que rechazaron las elecciones realizadas en Venezuela este domingo, organizadas por el chavismo y desconocidas por la oposición, con el afán de retomar el control del Poder Legislativo