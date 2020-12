"Nosotros si nos sentamos con CxL será como PRD y como Coalición porque somos parte de la Coalición, si CxL quiere abonar a esta unidad, si quieren reunión nos reunim- con ellos" manifestó González.

Una carta escrita por Juan Sebastián Chamorro dirigida a los opositores en Nicaragua, generó molestias en el Partido Restauración Democrática (PRD), a quienes no mencionó como parte del gran bloque de unidad.

"Para que podamos acabar el año con una nota de aliento positivo, tenemos que sentarnos todos y aportar lo que cada agrupación política tiene: la diversidad de sectores de la Alianza Cívica, la pluralidad de ideologías de la Unidad Nacional, la causa justa del Movimiento Campesino y las bases organizadas de los partidos políticos, en particular CxL Todos estos son atributos necesarios de una alianza ganadora y capaz de motivar al pueblo azul y blanco" escribió Chamorro en su blog el pasado 7 de diciembre.

Julio González, representante legal del PRD, se mostró inconforme por la exclusión de Chamorro y más cuando el pasado 16 de noviembre Chamorro se reunió con miembros del PRD precisamente para hablar de la unidad.

"Nos reunimos con Juan Sebastián Chamorro y después sale con otra cosa. Al momento de dar declaraciones ignora al PRD, por lo tanto no nos vamos a sentar de aquí en adelante con él solo" y según González buscarán reunirse con los "tomadores de decisiones" en la Alianza.

"Nosotros de reunirnos con la Alinaza Cívica empresarial sería con los que toman decisiones, no con Juan Sebastián Chamorro, sino con los que toman decisiones en la Alianza empresarial" señaló González.

Consultado al respecto Juan Sebastián Chamorro expresó que "no mencionarlo no significa excluirlo. Cuando dije partidos políticos me refería a todos los partidos. Si hubiera excluido al PRD hubiera tenido que decir “excepto el PRD” cosa que no dice en ningún lado. Y obviamente el PRD debe ser parte de la plataforma amplia. De eso fue lo que hablamos el 16. Como te digo si los ignorara no me hubiera reunido con ellos".

Opositores iniciarían pláticas

En medio de esta controversia 100% Noticias supo que podrían iniciar negociaciones entre la Coalición Nacional, Ciudadanos por la Libertad (CxL) y la Alianza Cívica por la Justicia y Democracia.

Para que haya una alianza electoral se necesitan dos partidos nacionales y las dos que existen para ser usadas son CxL y el PRD. Según el doctor González la Coalición Nacional está dispuesta a sentarse a hablar con CxL en búsqueda de la unidad.

"Nosotros si nos sentamos con CxL será como PRD y como Coalición porque somos parte de la Coalición, si CxL quiere abonar a esta unidad, si quieren reunión nos reunimos con ellos" manifestó González.

Agregó que no tienen problema en que la casilla de CxL encabece la alianza electoral "si ese es el acuerdo al que se llegue dentro de la coalición, no tendríamos problemas que una alianza electoral la encabece la casilla de CxL, pero bajo un acuerdo de toda la Coalición Nacional, no del PRD y CxL"

Reiteró que desde la Coalición se empujan reformas electorales pero "sin reformas electorales sería difícil ir a una contienda electoral, estamos confiando en que se den esas reformas por el bien de Nicaragua y que el gobierno tiene que deponer esa actitud arrogante que tienen".

En círculos políticos se maneja que los partidos aliados del FSLN, el ALN, APRE y PLI estarían enviando su solicitud de ingreso a la Coalición Nacional, pero según González "no han mandado ningún documento y creo que el día que lo manden será rechazado porque las organizaciones como Movimiento campesino y UNAB han sido claros y si se les da cabida en la Coalición nosotros como PRD nos retiramos de inmediato" adelantó González.

El mecanismo de selección de candidatos todavía está en discusión en la Coalición y según el doctor González las organizaciones integrantes tienen "3 candidatos para la presidencia a proponer dentro de la Coalición"