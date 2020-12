Daniel Ortega se siente débil y desesperado, en 24 horas EEUU le envió dos mensajes

Más sanciones impondría la administración de Donald Trump al régimen de Daniel Ortega, avizoraron los opositores Tamara Dávila y José Pallais, de la Coalición Nacional.

"Es muy probable que vengan nuevas sanciones, ojalá que vengan como regalo de navidad para el pueblo nicaragüense (...) Seguramente van a venir mas sanciones antes de que se vaya Trump y vienen más sanciones ahora que asuma el nuevo gobierno de Estados Unidos" valoró Dávila.

Para el doctor Pallais, el dictador recibió en menos de 24 horas dos mensajes importantes de parte de Estados Unidos. El primero, la carta bipartita que firmaron diez senadores y que enviaron al embajador en Managua, Kevin Sullivan para que ocupe todas las herramientas necesarias que garanticen la seguridad de los periodistas, opositores y activistas de la sociedad civil. El segundo mensaje fue la declaración de este miércoles del Subsecretario de Estado para el Hemisferio Occicental, Michael Kozak, quien anunció más presión y sanciones a Ortega de continuar su negativa de realizar reformas electorales.

"Ortega ha hecho todo a sus anchas para tratar de controlar a la población, está desesperado dice Kozak y es una muestra de debilidad" ratificó Pallais.

Tanto Pallais como Dávila analizaron los temas a discutir por los diputados este 21 de diciembre, fecha a la cual se les convocó para una sesión extraordinaria, luego que clausuraron la legislatura el dia de ayer.

"Se dice que es un préstamo en cañería por parte del BCIE para eso no necesitan dos legislaturas y la otra lectura es que aprueben algunas reformas electorales superficiales" comentó Dávila en entrevistas con Lucía Pineda.

Dávila recordó que tanto la Coalición Nacional como la Alianza Cívica, junto al grupo promotor pro reformas electorales, presentaron una propuesta de reforma electoral, 4 de ellas necesitaban reformas a la constitución política.

"Entre esas estaba el hecho de que no haya reeleección del Presidente y Vicepresidente, el tema de con cuanto ganás, 50 más uno, sabemos que Ortega cambió la constitución para ganar con menos del 35%. Esas reformas que proponíamos quizás no se puedan cambiar porque la Asamblea cerró. Otras reformas electorales importantes, como observación electoral, cambio de magistrados en el Consejo Supremo Electoral, que son claves e importantes y no necesitan cambios a la constitución" agregó Dávila.

El doctor Pallais aseguró tener dudas que esta convocatoria para sesión extraordinaria se discutan reformas electorales "más bien la información que se maneja es de aprobar urgentemente unos créditos que estarían siendo contratados por el régimen".

Agregó "tengo la seguridad y certeza que ortega no podrá escurrirse de ese compromiso que tiene con los nicaragüenses y con la comunidad internacional de hacer verdaderas reformas, pesa sobre él la resolución de la Asamblea General de la OEA que detalla las condiciones en que se debe dar este proceso electoral".

Advirtió que si Ortega no realiza dichas reformas "sufrirá" "muchísimas sanciones" y estaría al punto de que se le declare ilegítimo si nuevamente realiza una "farsa electoral".

Este miércoles en una rueda de prensa telefónica en la que estuvo 100% Noticias, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak rechazó la acusación que hizo Ortega de que Estados Unidos "conspira" para "unir a terroristas" y "golpistas"

"La idea que la Embajada esté en algún momento haciendo terrorismo eso es ridículo, el tipo de leyes que el régimen está aprobando ellos consideran toda crítica opositora como terrorismo y consideran que toda crítica al gobierno es crimen de odio están tratando de penalizarlo. Obviamente esa afirmación no es cierta, para mí se trata de lo débil que su régimen se siente amenazado por una afirmación (...) La mayoría de afirmaciones que hemos hecho indican los problemas que existen en el sistema electoral que tienen que cambiar según la OEA, si se llamará terrorismo sería una interpretación de lo más extraña del significado de la palabra, no creemos que sea nada cierto", manifestó Kozak.