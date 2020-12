10:57 a.m.

El opositor de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) Félix Maradiaga, no pudo viajar a Bilwi, Puerto Cabezas a entregar una ayuda humanitaria para los damnificados de los huracanes, ya que la sancionada Policía sandinista le impidió salir de la casa donde se hospeda.

Maradiaga hizo una transmisión en facebook y la policía lo agarró a escudazos para empujarlo hacia el interior de la casa, los policías lo halaban, lo aventaron a empujones al interior de la vivienda y golpearon a Maradiaga.

"Hoy intenté ir al municipio de Bilwi para manifestar mi solidaridad" y fue interrumpido por la policía que lo seguía empujando "permitanme las razones por las cuales ustedes no me dejan salir de casa, tengo mi derecho constitucional" reclamó Maradiaga y prosiguió narrando "hemos intentado llegar por tierra, por aire" y los policías seguían intentando cortar la transmisión en vivo de Maradiaga "permítanme, esta es propiedad privada" volvió a reprochar Maradiaga a los oficiales que también intentaban quitarle el celular por lo que Félix entregó el celular a otra persona.

Maradiaga no pudo reunirse con los otros miembros de la UNAB que llegaron al aeropuerto de Managua para abordar el vuelo. La Policía también impidió a líderes territoriales de Carazo, como Róger Reyes de abordar el vuelo de la costeña, varias patrullas policiales con más de 10 oficiales se tomaron la terminal aérea y los regresaron al parqueo para que se retiraran del aeropuerto.

“Apesar que Félix les explicó que tenía ese viaje a dejar estas ayuda humanitaria, la policía le dijo que no podía salir a llevar esa ayuda, nosotros no nos vamos a quedar quietos, veremos como esta ayuda llega, sabemos que no logramos viajar, pero la ayuda tiene que llegar porque nuestros hermanos lo están necesitando” dijo Reyes.

Reyes informó que también se iban a reunir con varios líderes comunales pero "una vez más la policia orteguista violenta los derechos constitucionales".

Los miembros de la UNAB aseguraron que buscarán como hacer llegar esta ayuda a los damnificados.

Maradiaga prácticamente tiene el municipio por cárcel, la sancionada policía sandinista le impide salir de la capital y nuevamente le bloquearon la salida de la casa donde se hospeda.