El exdiplomático Bosco Matamoros destacó la "profunda preocupación" que demostraron los diez senadores estadounidenses demócratas y republicanos sobre la carta enviada al embajador en Managua Kevin Sullivan, cuyo nombramiento vencería a mediados del próximo año.

Según Matamoros el hecho que los senadores enviaran directamente la comunicación a Sullivan sin pasar por el Departamento de Estado, evidencia la "alarma" que hay sobre el estado policial y de represión en el país, "es una expresión de preocupación en cuanto esperan ellos una acción más enérgica de parte del embador Sullivan" dijo.

"Si el embajador reacciona de una forma muy tímida desde el punto de vista democrático, él tiene un enorme reto ante el senado porque cualquier otra posición que se le designara al embajador Sullivan, se va a tomar nota de como actuó en este caso y él tiene que informar rigurosamente tanto al Departamento de Estado como ante los senadores y miembros del Comité de relaciones exteriores" expresó el analista.

Los senadores instaron al embajador Sullivan a que "utilice todas las herramientas diplomáticas para garantizar la seguridad de los periodistas, la sociedad civil y los opositores políticos" y reiteraron que "la libertad de prensa y la libertad de expresión son parte integral de la preservación de la democracia, y hacemos un llamado al gobierno de Ortega para que respete los ideales democráticos y los derechos humanos fundamentales de todos los nicaragüenses".

También rechazaron la aprobación de las leyes de agentes extranjeros y la ley de ciberdelito (ley mordaza) "la promulgación de estas leyes es profundamente preocupante, especialmente a la luz del hecho de que el acoso a los medios de comunicación independientes en Nicaragua ha aumentado dramáticamente en los últimos años. Desde abril de 2018, los nicaragüenses han sido testigos de detenciones arbitrarias de periodistas y censura de medios como 100% Noticias y Nicavisión Canal 12".

"Yo miro lo siguiente, estamos en una etapa tortuosa donde hay retrocesos y hay avances, pero ese círculo, ese anillo se le está cerrando alrededor del cuello político del presidente Ortega, si él quiere sobrevivir como actor político aquí en Nicaragua, si quiere que el partido sandinista tenga un futuro aquí en Nicaragua no tiene más alternativa, podrá perseguir a corto plazo, podrá tener reacciones agresivas de cualquier forma de oposición, pero no tiene más alternativa" argumentó Matamoros.

Advirtió que "de aquí a Mayo ya no hay tiempo de bailar el valls del engaño que hasta ahora ha sido la característica de este gobierno, es decir promete ciertas acciones y no las cumple, firma compromisos y tampoco no les da seguimiento y con el gobierno de Biden habrá más rigurosidad en el seguimiento, va a cambiar el traje, el blue jeans de Donald Trump y viene la corbata de Biden" aseguró don Bosco Matamoros.