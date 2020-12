El abogado constitucionalista Fanor Avendaño, analizó durante una entrevista en canal 10, la inminente negociación que se avecina para las reformas electorales en Nicaragua.

Avendaño dijo que basados en la realidad, son más de 10 partidos políticos los que tendrían que participar en dichas negociaciones y explicó el escenario de cómo podrían integrarse nuevos actores políticos de organizaciones civiles.

El boleto de entrada a esa negociación por parte de la Coalición Nacional lo tiene el Partido Restauración Democrática (PRD) y en el caso de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia su ticket de ingreso sería a través de Ciudadanos por la Libertad (CxL)

"El PRD, liderado por saturnino y que tiene un liderazgo fuerte con Miguel Mora, estos grupos le van a decir Miguel Mora está en la Coalición, entonces Miguel Mora va a decir yo como PRD, como directiva del PRD llevamos todas las aspiraciones, propuestas de ese diálogo a la Coalición Nacional, estoy especulando y que me disculpe Miguel Mora por estarlo mencionando tanto" analizó Avendaño.

En el caso de "CxL tiene a Juan Sebastián Chamorro quien ha conversado con la señora presidenta Kitty Monterrey, entonces dice Juan sebastian, aquí esta la alianza cívica, hay que llevar a CxL a la Alianza Cívica" proyectó el abogado constitucionalista.

Según Avendaño los partidos políticos tienen la "obligación en dejar participar en conversaciones de reformas, a la Alianza Cívica, y a otros grupos para que éstos tengan posibilidad que les entreguen personerías jurídicas para que se conviertan en partidos políticos".

OEA y Unión Europea serían otros actores en negociación de reformas electorales

El constitucionalista Fanor Avendaño explicó que todo proceso de reformas electorales en el actual contexto que vive Nicaragua, también va a necesitar del aval, vigilancia o supervisión adulta de la Organización de Estados Americas (OEA) y de la Unión Europea.

"Yo creo que el Presidente Ortega va a necesitar legitimar esas reformas, podrán ser legal pero no legítimas (esto si hace reformas cosméticas) si no hay una legitimidad no hay validez política social, no mandás un mensaje a comunidad nacional ni internacional" argumentó el jurista.

Recordó al dictador Daniel Ortega no puede hablar de "intervencionismo" ni "injerencia" de parte de organizaciones como la OEA, pues fue el mismo Ortega quien les propuso que trabajaran un proyecto de reforma antes del estallido social del año 2018.

"Fue el gobierno del Presidente Ortega que llamó a la OEA para la reforma, fue el Presidente Ortega que les dijo "hagamos una propuesta juntos para ver como afianzamos, mejoramos nuestro sistema electoral" rememoró Avendaño.

Indicó que la Unión Europea "puede jugar un papel muy importante" sobre todo el gobierno de Alemania que ha hecho sus intentos de concretar un diálogo político.

"He visto gran interés de muchos sectores de la Unión Europea, para la asistencia apoyo y transmisión de algunas experiencias y lecciones aprendidas en Europa" y Avendaño también incluye a la Nunciatura apostólica "sería extraordinario que estuvieran en este diálogo".

Propuesta del Grupo Promotor de Reformas Electorales (GPRE)

El Grupo Promotor de Reformas Electorales (GPRE) incluye, entre otros requisitos, que se elimine la reelección presidencial, así como la diputación “constitucional” que se otorga al presidente saliente y el segundo candidato presidencial más votado. Asimismo, que se prohíba que el cónyuge del presidente se pueda presentar como candidato.

Las reformas también contemplan:

1) Elección de nuevos magistrados del CSE

2) Observación electoral irrestricta conforme con los estándares internacionales

3) Un padrón electoral único e integral, previamente auditado y depurado y la reincorporación, en forma obligatoria, del proceso de verificación ciudadana masiva.

4) Adecuado proceso de cedulación que garantice a toda la ciudadanía su derecho a tener su cédula de identidad ciudadana de manera gratuita.

5) La modernización de sistemas tecnológicos para garantizar la transmisión, procesamiento y divulgación de resultados electorales en tiempo real y detallados por cada Junta Receptora de Votos (JRV).

6) La oportuna acreditación y participación irrestricta de los fiscales de los partidos políticos.

7) Garantizar y permitir el voto en el exterior.

8) La democratización de la constitución de nuevos partidos políticos, que permitan una participación plural y amplia de las opciones políticas, la autonomía de alianzas electorales, permitiendo elegir su propio nombre, bandera, emblema, casilla y representante legal de acuerdo a sus estatutos y que no estén obligadas a ir bajo el nombre y casilla de uno de los partidos que la conforman.