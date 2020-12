Como una "buena noticia" así consideró la dirigente de la Unidad Nacional, Ivania Álvarez, las sanciones que impuso Estados Unidos al vicepresidente de la CSJ, Marvin Aguilar, al Comisionado General Fidel Dominguez, jefe de la Policía en León y al diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez.

Los funcionarios de Daniel Ortega castigados suman 28, la lista la encabezan la vicepresidenta Rosario Murillo, y sus hijos Rafael, Laureano y Juan Carlos Ortega Murillo.

"Hemos recibido la buena noticia que se sigue sancionando, a quienes son los autores de crímenes de lesa humanidad en el país, como es Fidel Dominguez quien ha ordenado la muerte de muchos jóvenes en León y también hemos visto la sanción al magistrado de la Corte Suprema Marvin Aguilar quien desde la CSJ ha montado un andamiaje para criminalizar las protestas de abril y las protestas que se siguen manteniendo en Nicaragua utilizando a los jueces y los juzgados" expresó Álvarez.

También celebró la sanción al diputado Wálmaro Gutiérrez por ser parte de los "autores intelectuales" de la fabricación de leyes represivas como la Ley de Agentes Extranjeros y la Ley de Ciberdelitos (Ley bozal o Ley mordaza).

"Vamos a seguir pidiendo sanciones, y no importa que no podamos ser candidatos, aqui no vamos a dejar de pedir que se sancionen a los criminales de Nicaragua" agregó Álvarez.

Leer más: Daniel Ortega arremete contra EEUU y la UE durante reunión de la ALBA-TCP

Primera vez que sanciones van contra un alto funcionario del poder judicial

Para el jurista José Pallais, miembro de la Coalición Nacional, era lógico que Estados Unidos tomara medidas contra funcionarios de Daniel Ortega "luego de una ofensiva que el régimen ha emprendido, aprobando una serie de leyes para impedir que la democracia funcione bajo reglas transparentes e imparciales".

Pallais destacó que por "primera vez estas sanciones van dirigidas contra un alto funcionario del Estado como es el Vicepresidente del Poder Judicial a quien se le señala de ser comisario político de este poder del Estado".

Aunque Estados Unidos está en proceso de transición de la Administración Trump a la de Biden, tanto republicanos como demócratas han cerrado filas para presionar al régimen de Ortega y Murillo.

Siga leyendo: Bosco Matamoros: carta de senadores demuestra preocupación, a Ortega se le terminó tiempo del engaño

"La situación de Nicaragua ha provocado que se preste toda la atención y que el radar continúe dirigido al régimen de los Ortega Murillo. Todas las movidas de Ortega en la línea de continuar reprimiendo, de dotarse de mecanismos para avanzar en el fraude institucional es lo que ha provocado en ese contexto complejo que se vive en EUU, le presten atención a los acontecimientos que se vive en Nicaragua" analizó Pallais.