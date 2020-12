Si régimen arregla lo económico con empresarios y no lo político, será un arreglo de cúpulas advierte analista Fanor Avendaño

10:07 a.m.

El analista político Fanor Avendaño señaló que el régimen de Daniel Ortega tiene la mayor responsabilidad por la situación política, económica y social que se vive en Nicaragua, “indudablemente el gobierno, como señalo tiene la mayor responsabilidad y dentro de esa mayor responsabilidad del gobierno que es lo más importante está el aspecto también, político, social y económico, por eso hemos insistido y hemos hecho un llamado a que si en verdad quiere aportar a la reactivación económica hay detalles pequeños pero que son extremadamente importantes” dijo Avendaño esta mañana en una entrevista en el canal 10 de televisión.

Avendaño destacó que el aspecto social y económico no se podrán resolver si no existe una voluntad política por parte del régimen de Daniel Ortega “la voluntad política nace del gobierno, se secunda con los sectores de la población y se convierte en política de Estado” explicó Fanor.

De igual manera catalogó como positivas las declaraciones del asesor en asuntos económicos del régimen de Daniel Ortega Bayardo Arce, “yo veo positivo que el comandante Bayardo Arce ya se esté pronunciando porque hay que escuchar voces y las voces se escuchan desde la parte del gobierno y desde la perspectiva de la oposición, pero seguimos insistiendo no puede haber ningún arreglo político sino están definidas las reglas del juego también económico y viceversa, no puede haber ningún acuerdo sobre el fisco, sobre la promoción de inversiones, sobre la estabilidad jurídica económicas si no hay un acuerdo político” enfatizó el analista político Fanor Avendaño.

Además Avendaño explicó que “hemos insistido en establecer una mesa de dialogo económica y otra política paralela y que una no se resuelve sin la otra porque si resuelves lo político y no lo económico y social en el país te quedas corto y la gente empieza a decir que fue un arreglo de cúpulas… hacés un arreglo económico y dejás el aspecto político electoral por decirlo así de manera vaga, entonces la gente dice los grandes capitales se arreglaron de nuevo”.