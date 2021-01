Daniel Ortega versus Lesther Alemán, el polémico tweet de la Alianza Cívica

Como si se tratase de un ring de boxeo, la Alianza Cívica por la Justicia y Democracia publicó un polémico tweet que ha recibido un lluvia de críticas. El post cita "Daniel Ortega vs Léster Alemán" acompañado de la frase "no tenemos miedo".

Las críticas y burlas van que si "es un video juego nuevo, tipo mortal kombak?" cuestionó el sociólogo y activista Yaser Morazán.

Miren la importancia de saber manejar el poder de la imágen dependiendo de los contextos. Yo creía como nica, q la onda acá es Ortega Versus Nicaragua (Y el mundo!) No Ortega Vs una persona en particular. Si esto mucha gente lo ha tomado como un meme es porque a ese nivel está. https://t.co/gh2zr7sUF9 — pxmolina (@pxmolina) January 4, 2021

"Lo más ridículo que he visto" comentó Francella Muñoz. Otros preguntaban que ¿desde cuando Alemán es candidato?, al señalar que no tiene ni la edad para una contienda electoral presidencial.

"Una burla a la memoria de los asesinados y los que son torturados en las cárceles" criticó el Movimiento Nacional Autoconvocado. Otros consideraron el post como un buen "meme".

Otros recordaron la frase de Alemán durante el primer diálogo nacional "ríndanse ante todo este pueblo...pero hasta hoy lo que he visto es que la mayoria de líders estan rendidos ante Ortega" dijo el usuario JirehMLP

Tres horas después de ese tweet la Alianza publicó otro donde ponen a Ortega vs Valeska Valle.

Luego la joven activista de la Alianza Universitaria, (AUN) Dolly Mora, aclaró en su cuenta personal que "Lesther Alemán no es candidato presidencial, es una campaña de participación política y ciudadana, que promueve la participación politica...Juan, Félix, Medardo, doña Chica, etc, etc, etc, si son y están en todo su derecho" señaló Mora