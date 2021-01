La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia arrancó el año con una campaña de promoción del voto de cara a los comicios de noviembre del 2021. La idea dentro de la organización la dieron los jóvenes de la Alianza universitaria (AUN) por lo que comenzaron a llenar las redes sociales de fotos donde aparece Ortega versus los principales rostros de la organización como Juan Sebastián Chamorro, Lesther Alemán, Valeska Valle, entre otros que irán apareciendo.

Dolly Mora de AUN aseguró que la estrategia que se plantearon no es en este momento promover candidaturas, sino que empujar el proceso electoral, "la campaña de comunicación, tiene que ver con ponerle la cara a Ortega y desafiarlo, vamos a desafiar a Ortega y a como puede ser la Alianza Cívica miles de ciudadanos nicaragüenses vamos hacerlo en el proceso electoral" dijo.

Mora agregó "nosotros no andamosos promoviendo candidaturas de nadie, la Alianza no tiene candidato presidencial no es Juan Sebastián, a como lo creen o lo dicen, la Alianza no lo ha dicho, él tiene derecho a aspirar, pero la Alianza no lo ha definido".

Valeska Valle del Movimiento universitario 19 de abril explicó que la apuesta que siempre han tenido para la salida del dictador es la vía electoral, "yo rechazo los discursos de no votar, porque ese tipo de organizaciones que promueven esto engañan a las personas", el no votar, según Valle permitiría que Ortega siga en el poder y aclaró que no han renunciado a las reformas electorales.

Valle agregó que "el FSLN sigue endiosando una figura caudillista" y lo que "seguiremos proyectando es que aunque traten de inhibirnos, no podrán inhibir a millones de nicaragüenses" y como parte de la campaña de comunicación es que utilizarán también fotos de otros miembros de la Alianza en los territorios y que tal vez no son tan conocidos.

Para finales del mes de mayo concluye el plazo que dio la organización de Estados Americanos, OEA para que el régimen tuviera lista reformas electorales, de lo contrario toda elección sin condiciones, sería un fraude electoral seguro y serían declaradas ilegítimas.

Los diferentes sectores de oposición organizada todavía no convergen en un solo bloque unificado que responda a la demanda del pueblo azul y blanco. Pero según Dolly Mora hay pláticas privadas entre opositores que abren el camino para una alianza electoral entre CxL, Alianza Cívica y los integrantes de la Coalición Nacional.

"Hay diálogo, hay gente hablando, hay organizaciones hablando, pasa que no son públicas, esperemos que sean públicas muy pronto y que podamos decir vamos a una alianza electoral, vamos a empujar el proceso, aqui está la casilla, aqui están estos candidatos, y decirle a Ortega vamos a ganar las elecciones del 2021" aseveró Mora en 100% Entrevistas con Lucía Pineda.

Tanto Mora como Valle explicaron que como organización deben de estar preparados y listos para los escenarios, pues este año son elecciones Generales y el próximo hay elecciones municipales "a veces cuesta entender nuestras posiciones, porque nosotros no tenemos presente ni futuro en este país (con Ortega en el poder) y probablemente si en Noviembre del 2021 no pasa nada y hay fraude, probablemente nosotras tengamos que irnos del país y yo no me quiero ir del país" aseguró Mora.

La Alianza Cívica es una de las organizaciones civiles, cuya imagen está deteriorada, en redes sociales no terminan de publicar un post cuando llueven críticas de los mismos opositores, pero según Dolly Mora la "realidad en redes no es la misma que hay en las calles" y considera que la "desconfianza es generalizada no es sólo con la Alianza Cívica, es con toda la oposición" por lo que considera que hoy tienen una nueva oportunidad para "restablecer esa confianza".