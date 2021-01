La Unidad Nacional Azul y Blanco realizará elecciones internas para escoger a los aspirantes a cargos de elección popular. En el caso del aspirante a la Presidencia de Nicaragua, será un candidato único.

Violeta Granera, miembro del Consejo político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, aseguró a 100% Noticias que todavía no ha decidido su participación en los comicios internos de dicha organización, que seleccionará a los aspirantes a diputados nacionales, departamentales y del PARLACEN, así como a su aspirante a la Presidencia de Nicaragua, que será un candidato único. La selección tendría que estar lista en la segunda quincena de febrero.

"¿Que si me voy a candidatear a algún cargo en la Unidad Nacional? en realidad, sinceramente no he pensado en eso, no tengo ninguna decisión al respecto, pero de todas maneras nuestros procesos son bien democraticos, las postulaciones no son unipersonales, van haber postulaciones de parte de las organziaciones que conforman la unidad y las precandidaturas van a tener un cierto número de postulaciones" dijo Granera.

Pero aclaró que esto no signfica que evada "compromisos" y la "responsabilidad".

"Yo estoy lista para seguir dando la batalla en cualquier lugar que se me coloque pero esa no ha sido mi preocupación, ni mi interés, aunque reconozco y admiro a las personas de la Unidad Nacional, que tenemos varias, que son muy valiosas que han mostrado su disposición hacer semejante sacrificio porque entrar en esa batalla es un sacrificio muy grande como todos sabemos" explicó la líder azul y blanco.

Peraza no está de acuerdo en seleccionar a candidato único

Otro nombre que se baraja como aspirante a la candidatura presidencial es José Antonio Peraza, miembro de la UNAB, quien confirmó sus intenciones de postularse. Peraza criticó que decidieran escoger a un aspirante presidencial único.

"Tengo la intención de hacerlo, pero creo que la Asamblea de la UNAB cometió un error al pretender tener un solo candidato. He estado consultando sobre ese tema. Mi tesis siempre fue que la UNAB debía escoger no un solo candidato sino 2 o tres como lo sugiere el procedimiento electoral de escogencia de candidatos de la Coalición Nacional. La asamblea decidió, creo que, por falta de información, que se debía escoger a un solo candidato" argumentó Peraza.

Al explicar a 100% Noticias, sobre por qué rechaza la selección de un candidato único, Peraza dijo que un solo candidato puede enfrentar dificultades más alla del ámbito de la UNAB.

"El razonamiento de los que no compartimos la decisión de Asamblea es que debía haber una exposición más amplia de los liderazgos fuera de UNAB ante la ciudadanía. No se pueden poner todas las opciones en una sola canasta porque debe ser el pueblo amplio el que debería decidir quién es el candidato que debe representar a la mayoría de los nicaragüenses" manifestó.

Leer más: Miguel Mora llama a ciudadanía azul y blanco a “dar la batalla, sin miedo, sin odio y sin violencia”

La Asamblea de la UNAB está compuesta por 200 organizaciones, cada una tendrá derecho a 10 votos, para un universo de 2 mil personas que escogerían a los aspirantes a cargos de elección popular, explicó a 100% Noticias, Guillermo Incer, miembro del Consejo Político. Incer justificó la decisión de la escogencia de candidato único, para evitar el "canibalismo" entre los postulantes y garantizar tanto esfuerzos económicos y logísticos en una sola persona y no en dos o tres.

Los candidatos seleccionados competirían con los otros que salgan escogidos de las organizaciones integrantes de la Coalición Nacional. La UNAB, el Partido Restauración Democrática (PRD), Movimiento campesino, Fuerza Democrática Nicaragüense, el Partido regional Yátama, la Alianza Cívica por la Unidad (ACUN), y UNITE, son las organizaciones integrantes de la Coalición. Hasta el momento conocemos que el PRD ya escogió a Miguel Mora, como su candidato aspirante a la Presidencia de Nicaragua.

"La UNAB es un espacio amplio que tiene muchas fuentes ideológicas. Por tanto, la diversidad de la UNAB se debió manifestar en varios candidatos de parte de la UNAB" criticó Peraza y agregó que tampoco está de acuerdo en que si "aspirás al Consejo Político no podés aspirar a una candidatura en otra área es incorrecta".

Peraza considera que los liderazgos se debe expresar en todas las áreas donde se pueda, "si un candidato no consigue el voto mayoritario para la candidatura no debe ser excluirlo para otro. Es el pueblo mayoritario de Nicaragua el que debe decidir de forma amplia quien será su representante" explicó.

Puede leer: Kitty Monterrey llama a unidad de opositores para exigir reformas electorales

Para participar en la elección interna de la UNAB para cargos de elección popular, esa persona tiene que inscribirse pero con el aval o respaldo de al menos 10 organizaciones de las 200 que integran esta plataforma de oposición.