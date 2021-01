Violeta Granera no descarta a CxL como vehículo en posible contienda electoral

10:40 a.m.

La opositora Violeta Granera de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) no descartó que el partido Ciudadanos por la Libertad (CXL) pueda convertirse en el vehículo de las fuerzas opositoras ante una posible contienda electoral con garantías en Nicaragua.

Granera expresó que están “abiertos” a la unidad sin exclusión y mantienen el compromiso de establecer una alianza que ponga en primer lugar los intereses del pueblo.

“Nosotros estamos abierto a la unidad lo más amplia posible, la hemos promovido, la hemos querido, hemos hecho todos los esfuerzos desde la Unidad Nacional para que entendamos todos los sectores que la única salida es a través de la unidad, no estamos excluyendo a nadie, por supuesto, tenemos un compromiso con el pueblo de Nicaragua, cualquier alianza y cualquier unidad tiene que ser a través de los intereses del pueblo de Nicaragua”, manifestó Granera en una conferencia de prensa.

Según la activista política, la “gran alianza” debe rechazar cualquier tipo de “pacto”, “repacto” con el régimen de Daniel Ortega señalado de cometer crímenes de lesa humanidad.

“No pacto, no reparto, no soluciones con el régimen, aquí no se puede transigir con un régimen que ha violado los derechos humanos de los ciudadanos al nivel de crímenes de lesa humanidad, estamos abiertos a todas las posibilidades y repito estamos promoviendo esas posibilidades porque estamos convencidos que eso es lo que quiere el pueblo de Nicaragua, eso es lo que necesita Nicaragua y esa es la obligación que tenemos los liderazgos a todos los niveles en este país que sufrió tanto”, recalcó.

Esta semana, la UNAB anunció que tienen listo el mecanismo de selección de candidatos a la presidencia, vicepresidencia de la República y diputados. Al respecto, Granera fue cuestionada sobre este proceso que se iniciará en un contexto de aumento de la represión y sin la liberación de presos políticos.

“Para salir de la dictadura estamos empujando que sea el proceso electoral, creíble, no cualquier proceso electoral, un proceso electoral que cumpla con las condiciones, primero la liberación de los presos políticos, el cese de la represión, el retorno seguro del exilio, la derogación de todas las leyes mañosas y por supuesto las reformas necesarias electorales para que el voto se respete, para que el voto sirva para la decisión, pero no podemos esperar si esas condiciones van a estar listas o no, tenemos que estar al mismo tiempo preparados para cualquier eventualidad”, respondió Granera.

Respecto a los nombres de los candidatos opositores a la presidencia, la activista señaló que es necesario que la población empiece a identificar los liderazgos en los que va a confiar la dirección del país.

“Éste proceso nos van a permitir identificar quiénes son las personas que el pueblo de Nicaragua va a confiar y lo vamos hacer de una manera democrática, se acabó el dedazo, nosotros no vamos a permitir que se repita la historia nefasta que alguien decida quiénes van a dirigir el país, es la gente, el pueblo que va a decir quienes serán sus líderes”, puntualizó.