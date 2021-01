Cristiana Chamorro Barrios, anunció que ya no es la Directora, ni Presidenta de la Fundación Violeta Barrios que por casi 20 años dirigió junto a su madre expresidenta de Nicaragua.

Chamorro ahora se presentó como asesora de la Fundación en un programa especial que realizó la Fundación con motivo del 43 aniversario del asesinato de su padre, el héroe nacional Pedro Joaquín Chamorro.

"Ahora que soy asesora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, ya deje de ser directora y presidenta de la fundación" expresó Chamorro cuando agradecía la invitación que le hicieron para comentar sobre el estado de la libertad de expresión y libertad de prensa en el país.

Leer más: Más de cien profesionales proponen un plan para una Nicaragua "democrática"

El 24 de septiembre del 2020, Chamorro en entrevista con Lucía Pineda no descartó una candidatura presidencial. En ese entonces la entrevista también giró sobre la ley de agentes extranjeros que había aprobado el régimen. ESta ley prohíbe a miembros de organizaciones y fundaciones como la de Chamorro a postularse a cargos de elección popular, y sujeta a las organizaciones a inscribirse como "Agentes Extranjeros" en la oficina del Ministerio de Gobernación.

El nombre de Cristiana Chamorro ha sonado en algunos momentos como posible candidata presidencial, y muchos hacen la similitud del tiempo y papel que le tocó asumir su madre que derrotó bajo la casilla de la UNO (Unión nacional opositora) a Daniel Ortega en 1990. Cristiana dijo el año pasado que desde la Fundación que preside y en otras ONG, está apoyando el consenso, la unidad, el encuentro de vigores dispersos "buscando como podemos construir en Nicaragua un gran centro, un gran centro donde alcancen todas aquellas personas que tienen voluntad democrática".

Puede leer: Unidad Nacional Azul y Blanco seleccionará a candidato único aspirante a la Presidencia de Nicaragua

"No tenés que estar en primera fila de la política para hacer eso, pero sí lo podés hacer desde iniciativas cívicas ciudadanas que es como las que estamos nosotros tratando de hacer, ahora yo no me adelanto a los tiempos, yo vivo el presente, el presente es el que me llama a seguir sirviendo como ciudadana nicaraguense, con responsabilidad ciudadana desde los espacios en los que estoy" expresó Chamorro en septiembre del 2020 a 100% Noticias

¿No descartas algun tipo de candidatura? "yo no me adelanto a los tiempos, ni me adelanto a las posibilidades, yo vivo, trabajo todos los días por las metas que me pongo y por lo que me parece que es viable y lo que puedo hacer" respondió Chamorro.