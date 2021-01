Miguel Mora: me he postulado para ser candidato por parte del PRD a la Presidencia de la República

El periodista Miguel Mora oficializó su candidatura a la presidencia por el Partido Restauración Democrática (PRD), la cual será sometida a un proceso de selección dentro de la Coalición Nacional.

Según Mora cuenta con el respaldo de los 153 comités municipales del PRD a nivel nacional “Yo me he postulado para ser candidato por parte del PRD a la presidencia de la República, y tengo el respaldo de su Ejecutivo Nacional, Consejo Político y sobre todo de las estructuras nacionales del PRD en los 15 departamentos y dos regiones autónomas, sus principales liderazgo me han expresado su apoyo a mi propuesta en los 153 comités municipales que tiene el PRD a nivel nacional”, detalló.

En una entrevista a la plataforma Nicaragua Actual, el periodista señaló que cada organización que integra la Coalición Nacional propondrá sus candidatos y aspirantes a la presidencia de la República y diputados, los cuales se someterán a un proceso amplio de selección y los que no queden elegidos deberán volcar su apoyo a los seleccionados por el pueblo.

“Estamos abiertos a un proceso con las demás organizaciones que conforman la Coalición Nacional, Alianza Cívica y Ciudadanos por la Libertad, hagamos unas primarias democráticas internas donde se midan las candidaturas y el que salga de esa primaria interna porque es la decisión del pueblo, todos nos unimos y nos cerramos sobre esa candidatura. Nosotros no estamos en el tiempo de la dictadura, estamos en nuestro tiempo, definir los liderazgos, definir las candidaturas, para definir una única candidatura en un proceso de diálogo, para buscar la gran alianza opositora que le haga frente a esta dictadura. Las diferentes propuestas de las diferentes organizaciones de oposición nos someteremos a un proceso de primarias internas, la fórmula y los diputados que sean electos en esa primaria todos ganadores y perdedores estaríamos enfocados para apoyar a esos liderazgos que salgan de la consulta popular”, manifestó Mora.

El activista político llamó a los nicaragüenses a dar la batalla en las urnas electorales para salir del régimen sandinista, mientras las fuerzas opositoras pelearán por las reformas electorales y liberación de presos políticas

“Si damos la batalla con la ayuda de Dios, ellos saben la avalancha de repudio, de rechazo que se va a manifestar, en este caso en una urna como se dio en el 1990, ellos no son todopoderoso, ellos están expresando miedo, temor, odio y lo que hacen es tratar de amedrentarnos. Una de las principales libertades es el derecho a elegir y a ser electo, sólo porque un dictador y su familia o su principal camarilla me digan que no tengo ese derecho, yo no se lo voy a regalar, no se lo voy a entregar, va a haber elecciones y las vamos a pelear para que sean libres y transparentes”, apuntó.

Respecto a la alianza entre Ciudadanos por la Libertad y Alianza Cívica, Mora considera que serían dos bloques de oposición, los cuales deben trabajar para unificarse y poner en primer lugar a Nicaragua.

“Hay dos opciones de oposición reconocidas Alianza Cívica-CXL y Coalición Nacional, estas tienen que comenzar a escuchar al pueblo, el clamor de los presos políticos, el clamor de la familias víctimas, el sufrimiento de los exiliados, el clamor de Nicaragua y darle esa posibilidad de tener un vehículo, una alianza opositora que barra en las elecciones, pelear para que sean libres y transparentes. Estamos avanzando en muchos temas reformas electorales, plan de nación, hay que unificarnos. Cómo Coalición no hay pláticas directas, pero entre otras organizaciones que pertenecen a la Coalición si, Alianza Cívica y viceversa, eso es normal no somos enemigos”, refirió.