El dictador Daniel Ortega, quien todavía no cumple el compromiso de realizar reformas electorales en Nicaragua, criticó el sistema electoral de Estados Unidos y sugirió que necesitan realizar una "reforma profunda" y los tildó de "dictadura bipartidista".

"Pareciera, por lo que está pasando en Estados Unidos que el sistema electoral de los Estados Unidos, demanda de reformas profundas" dijo el dictador en referencia a los reclamos de Donald Trump y sus turbas, que asaltaron el Capitolio, como parte de la acción de no aceptar los resultados certificados por el Congreso. Al final Trump aceptó la transición, ese dato lo obvió Ortega.

Agregó "el sistema de Estados Unidos de norteamérica, que ustedes dicen que es perfecto, han vendido la idea de la perfecta democracia, cuando realmente es una dictadura, una dictadura bipartidista, que está determinada por el poder económico, por el poder de grandes empresas" según Ortega.

El dictador, que cumplio este 10 de enero 14 años en el poder de forma continua, criticó que el sistema electoral de Estados Unidos "no se respeta el principio del derecho al voto de los ciudadanos. Imaginémos aquí que aprobemos reformas electorales que diga donde no va a decidir el voto de la mayoría de los ciudadanos en una elección, sino que son los delegados de acuerdo a poblacion de cada departamento del país. Eso no tiene nda de democrático y estoy seguro que los primeros aquie en saltar aqui en contra de una decisión como esta, serian, los que sandino llamo "vende patrias", "los peleles".

Casi 28 funcionarios de Ortega, y miembros de su familia han sido sancionados por Estados Unidos, y muchas de las decisiones han sido de forma bipartidista. Con la administración de Joe Biden, se espera que tanto republicanos y demócratas sigan con la presión al dictador en Nicaragua para garantizar elecciones libres, transparentes y observadas, con reformas electorales que ciudadanicen las juntas receptoras de votos y no esté controlada por el partido de gobierno (FSLN).

"Vienen los yankis con las llamadas sanciones, ahi vienen los ingleses detrás" se quejó Ortega.