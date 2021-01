Cristiana Chamorro: "mi respuesta será sí a Nicaragua"

Declaración de Cristiana Chamorro Barrios

UNIDAD CON VISIÓN DE NACIÓN

El día de hoy, en un evento con periodistas, en conmemoración del 43 aniversario del asesinato de mi padre, Pedro Joaquín Chamorro, anuncié mi renuncia a la Presidencia y la Dirección Ejecutiva de la FVBCH, lo que provocó que varios medios de comunicación me pidieran entrevistas y declaraciones. En general, las preguntas de interés son similares, por lo tanto, he decidido escribir mis reacciones.

Desde hace dos años venimos impulsando en la Fundación, un proceso de modernización y de apertura a las nuevas voces que nos apoyan en nuestra gestión. Llevo mucho tiempo a cargo de la presidencia y la dirección ejecutiva, en ese contexto, nos pareció consecuente un cambio y varios meses atrás lo hicimos de forma planificada, lo único que faltaba era anunciarlo, no obstante, como lo dije en el foro de hoy, como fundadora de la Fundación que lleva el nombre de mi madre, siempre estaré apoyando y asesorando al equipo del cual me siento muy orgullosa, porque además de eficiente, es un equipo comprometido con los principios que impulsamos: libertad de prensa, expresión y acceso a la información pública, que son derechos humanos fundamentales.

Me han preguntado si voy a la lanzar mi candidatura para la presidencia de la república, mi respuesta es que no creo que sea el momento, pienso que lo primero que debemos de hacer es lograr una gran unidad alrededor de una visión consensuada de país, unidad para presionar por reformas electorales profundas que garanticen que todas las fuerzas políticas tengan los mismos derechos de impulsar sus campañas sin represión y sin restricciones de ningún tipo, unas elecciones libres, honestas, transparentes, equitativas y observadas. De qué serviría tener candidatos si el régimen se cierra en vez de abrirse a la democracia. Eso es lo más importante, tener una visión de país consensuada, después vendrán las candidaturas y el proceso de selección debería de ser factor de unidad nacional, no de querellas divisionistas. El bien común está por encima de cualquier interés sectorial, por eso creo firmemente que encontraremos una manera lógica y apropiada para la selección de candidaturas.

Yo tengo un compromiso de vida con los 9 pilares de la democracia por los que sacrificó su vida mi padre, Pedro Joaquín Chamorro, para luego triunfar en la democracia de 1990, con mi madre Violeta Chamorro. Coincido con la propuesta de ambos: “Nicaragua volverá a una república”.

Creo que el próximo gobierno deberá ponerlos en práctica y defender esos 9 pilares de la democracia, que son: Libertad de expresión, prensa y libertades públicas; Elecciones libres y limpias; No reelección presidencial; Respeto a los derechos humanos fundamentales; Desarrollo económico sostenible, justicia social; Estado de derecho con separación de poderes; Respeto a la Ley y la Constitución, pluralismo político es inclusión social, teniendo presente la Costa Caribe (no solo cuando hay huracanes) e integridad en el ejercicio del servicio público.

Mientras tanto, yo seguiré trabajando como asesora de la Fundación, teniendo siempre presente el legado de lucha de mi padre y el ejemplo democrático de mi madre, y si es necesario una mayor contribución de mi parte para derrotar a la dictadura, mi respuesta será sí a Nicaragua.

Managua, lunes 11 de enero del 2021.