Norman Caldera: OEA y UE definirán en mayo si hay o no garantías de observación electoral en Nicaragua

La Organización de Estados Americanos, OEA y la Unión Europea (UE) tomarían una decisión en mayo si observan o no las elecciones en Nicaragua. Eso depende de las reformas que haga el régimen de Daniel Ortega, de lo contrario y de previo declararían que las elecciones de noviembre 2021 no gozan de legitimidad por no cumplir requisitos democráticos.

El excanciller Norman Caldera considera que Ortega se verá obligado a realizar dichas reformas que él mismo prometió antes de mayo, no cree que hayan reformas constitucionales porque estas tienen que ser en dos periodos legislativos, pero las de la Ley Electoral sí.

"Él va a esperar hasta el último minuto, pero sí habrán reformas" aseguró Caldera Y agregó "en realidad si hay buena observación electoral, si viene la Unión Europea a hacer observación si viene la OEA a realizar observación va a ser bajo la base de que se hicieron suficientes reformas para garantizar que el proceso sea limpio".

Esta observación "se tiene que definir en mayo, va a decidirse si viene o no viene sobre la base de si hay suficientes reformas que garanticen la pureza del proceso o no" manifestó el excanciller en entrevista con el colega Alfonso Baldioceda de Radio Corporación.

Caldera consideró "valientes" a quienes se están postulando públicamente para ser candidatos presidenciales de la oposición, tomando en cuenta todo lo que pasan en cuanto a los asedios y persecución cuando ya comienzan a figurar para hacerle frente a Ortega en unos comicios.

"Estoy contento de ver que hay una variedad de personas honorables capaces y con la valentía suficiente para hacer eso" y Caldera también sugirió realizar primarias, o "miniprimarias" para la escogencia de candidatos "aqui como en cualquier otra parte hay muchos candidatos que al final se van a dar cuenta que tienen menos popularidad que otros y se van a plegar, van a ser candidatos de vicepresidentes o diputados (...) hay algunos candidatos presidenciaes que a mi manera de ver serían buenos candidatos a alcaldes" opinó el excanciller.

Don Norman Caldera estima que ahora el mapa de los opositores está más claro pues antes no se "entendía quien era el opositor y quien no, ahora se están tomando medidas para limpiar eso, depurar, me parece que están dadas las condiciones para la unidad" estimó.

"Yo veo candidatos y candidatas de primera, vamos a escoger entre uno bueno y otro mejor. Yo sé que van haber otros buenos, candidatos y candidatas, aqui lo que se necesita es la persona que sea más capaz de poner en marcha el plan de gobierno que necesita este país" mencionó Caldera, quien aconsejó a los aspirantes a cargos de elección popular a que "no se decepcionen en el camino por obstáculos que les puedan poner".