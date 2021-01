Dora María Téllez: discurso de Ortega fue de lamento, lució desgastado y desanimado

La exguerrillera Dora María Téllez considera que Daniel Ortega lució “desgastado” en el discurso de apertura de campaña para los próximos comicios electorales, de los cuales desde ya se declaró “ganador”.

“Un discurso dirigido a sus bases, un discurso desanimado, sin ninguna energía o alegría, un discurso de apertura de campaña completamente deslucido, un Ortega desgastado hablando sentado y leyendo con gran dificultad unos papeles, bastante desorientado diría yo. Ortega lució desorientado con dificultades para lectura no era un problema de luz era un problema que simplemente no está pudiendo leer bien, no se puso de pie nunca, mientras estuvo hablando llevaba un guión que siguió a duras penas, dedicó una parte de su tiempo a lo de siempre hablar de EEUU que es una obsesión”, expresó Téllez.

La ex correligionaria manifestó que el discurso estaba dirigido a las bases sandinistas y sector empresarial, para “vender” la idea que todo mejorará después de las elecciones.

“Se vende cómo ganador de las elecciones y que va a convocar a un diálogo nacional, todo eso, es pura ilusión, trata de venderle a una base que también está desorientada, desmotivada y que se siente que simplemente no avanza en la dirección que le han prometido que se avance, los que les prometieron a los paramilitares cuando salieron a la operación limpieza tampoco se lo han cumplido. El otro mensaje era al sector empresarial grande le está diciendo nos vamos arreglar, vamos a volver a sus puntos pero el año que viene”, analiza Téllez.

LEER MÁS: Daniel Ortega "sueña" con regresar a esquema de pacto, dicen opositores tras propuesta de diálogo nacional

Para la ex guerrillera, el discurso de Ortega fue de “lamento” por la ruptura del modelo de diálogo, alianza y consenso entre el sector privado y gubernamental, a raíz de la crisis sociopolítica del 2018.

“Una promesa que va a volver a esos pasos para que ellos puedan tener un estímulo, lo que le está diciendo, es no voy a dejar de reprimir, pero el año que viene haremos un intento de recomponer esa alianza”, refirió.

SEGUIR LEYENDO: Daniel Ortega anuncia que convocará a diálogo nacional después de las elecciones de noviembre del 2021

José Dávila de la Alianza Cívica señaló que la aparición pública de Daniel Ortega no ofreció nada bueno para los nicaragüenses que demandan desarrollo, tranquilidad, paz, estabilidad y democracia.

“Con Ortega no hay la mínima esperanza, mucho menos que lo haga, lo que parecía más bien es que ya entró lo que será el tono de campaña electoral, campaña electoral que ya dio por ganada al decir que quiere diálogo nacional después de las elecciones, realmente un mensaje equivocado en el que la gente no cree, va a estar hablando de obras infraestructura, carreteras etc. si esa es la parte del crecimiento de un país, lo que necesita Nicaragua es un desarrollo institucional, de libertad, de iniciativa, de pluralismo, de elecciones libres, para poder ensancharse dentro de un camino de desarrollo de justicia y de estabilidad a largo plazo”, dijo Dávila.

LEER MÁS: Nicaragua: Ortega pide a Biden “trabajar con política de respeto y entendimiento”

Para Dávila, Ortega sigue “apurado” en establecer la cadena perpetua en el país, lo cual no abona a la salida pacífica que reclama la nación.

“Nicaragua sigue en encrucijada, sigue en un callejón sin salida y la posibilidad de unas elecciones libres de previo de las reformas electorales como la posibilidad para encontrar una solución pacífica y civilizada a la grave crisis que nos agobia, pero con el discurso de Ortega no hay esperanza tenemos que seguir luchando y presionando para que finalmente entre en razón y hacer una apertura que permita que Nicaragua vea la luz al final del túnel para que sea un país con desarrollo y estabilidad”, apuntó.