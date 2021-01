El periodista Miguel Mora, candidato presidencial del Partido Restauración Democrática (PRD) integrante de la Coalición Nacional calificó como positivo que hayan varios postulantes a la presidencia de la república y de otros cargos de elección popular en los sectores de oposición organizada.

"Yo voy a competir con Cristiana, me encanta que Cristiana diga sí a Nicaragua, que Medardo lo diga, que Félix también, a mi me parece bien, ¿qué demuestra eso', el dictador dice, "aqui no hay (candidatos) solo yo", hace el ridículo" declaró Mora al periodista Alfonso Baldioceda de Radio Corporación.

Cristiana Chamorro quien ayer no descartó ser candidata presidencial, "y si es necesario una mayor contribución de mi parte para derrotar a la dictadura, mi respuesta será sí a Nicaragua" dijo la hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro.

Recuerde Leer: A empujones y golpes impide la policía a Félix Maradiaga salir de su casa

A través de una declaración escrita Chamorro pidió primero la "unidad con visión de nación" para presionar por reformas electorales profundas que "garanticen que todas las fuerzas políticas tengan los mismos derechos de impulsar sus campañas sin represión y sin restricciones de ningún tipo, unas elecciones libres, honestas, transparentes, equitativas y observadas".

Chamorro cuestionó "De qué serviría tener candidatos si el régimen se cierra en vez de abrirse a la democracia. Eso es lo más importante, tener una visión de país consensuada, después vendrán las candidaturas y el proceso de selección debería de ser factor de unidad nacional, no de querellas divisionistas. El bien común está por encima de cualquier interés sectorial, por eso creo firmemente que encontraremos una manera lógica y apropiada para la selección de candidaturas".

Lea Más: Juan Sebastián Chamorro aceptaría candidatura presidencial y ve como vehículo CxL

Miguel Mora no ve como división que surjan varias figuras de oposición al régimen expresando sus aspiraciones, pues espera que los opositores integrantes de la Coalición se sienten a platicar el tema de la unidad y alianza electoral con el partido Ciudadanos por la Libertas (CxL) y sus aliados de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

"La directiva del PRD lo ha dicho en público, si CxL quiere ser la casilla para liderar la alianza, nosotros no tenemos ningún problema en comenzar a discutir esa posibilidad, de entrada estamos diciendo eso. Esperamos que ellos se pongan de acuerdo, valoren ese ofrecimiento. CxL y el PRD deben ser vehículo de esta alianza electoral" dijo Mora.

Lea También: Cristiana Chamorro: "mi respuesta será sí a Nicaragua"

Mora agregó "esperamos que por Nicaragua digan sí y que ya hagamos la alianza electoral entre partidos que conformarán la gran alianza opositora donde estarán las organizaciones azul y blanco".