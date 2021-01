El líder campesino Medardo Mairena, aunque dice que "no es momento de candidaturas", considera que los nicaragüenses "estamos listos para participar, quien no está listo es el régimen porque no ha dado libertades públicas y no ha cumplido los compromisos firmados en marzo del 2019".

El nombre de Mairena suena como presidenciable en las encuestas y el Movimiento que lidera goza de mucha credibilidad, pero está claro que solo con unidad se puede implementar estrategias para arrancar al dictador las condiciones para que haya elecciones con garantías que exigen los opositores.

Para que Mairena pueda aspirar a una candidatura presidencial o cualquier cargo de elección popular, tendría que renunciar a la dirigencia del Movimiento Campesino, pero eso todavía no está definido.

"Si la decisión del Consejo Nacional es participar, por supuesto que sí. Nunca nos hemos corrido de los retos, vamos a seguir al a par del pueblo si esa es la decisión del movimiento y la decisión del pueblo nos vamos a mantener junto al pueblo" aseguró Mairena quien espera que están "peleando" para que "por pirmera vez en la historia los líderes de los territorios se escuchen sus propusestas y sean parte de transición democrática y que no solamente nos utilicen como nos han utilizado y solo seamos el puente para que otros lleguen al poder" mencionó el dirigente campesino en entrevistas con Lucía Pineda Ubau.

Mairena espera de parte de todos los sectores de oposición una estrategia de unidad "creo que todos los que han salido a pronunciarse en su aspiración están en su derecho, estamos en un año electoral y este es el momento de Nicaragua".

Según el dirigente campesino, ha recibido muchas llamadas de líderes de los territorios en el país y los que están en el exilio, porque esta semana "todo mundo ha manifestado su aspiración, en mi caso mi lealtad ha sido con el Movimiento Campesino, mi lealtad es hacia los campesinos, estamos haciendo una especie de consulta entre las bases del Movimiento, hacia dónde vamos a enrumbar".

"Nosotros creemos que no es momento de candidaturas" dice Mairena y su argumento lo basa en que todavía en el país no se ha podido superar la cultura política tradicional.

"Porque desde el momento en que sale un aspirante, los seguidores se vuelve contrincantes del otro seguidor, y todos queremos lo mismo de salir de esta dictadura y lo mejor es poder unirnos todos y desde ahi poder partir con una estrategia y tener un compromiso firmado donde nos comprometemos que mediante un ejercicio democrático, en una primaria escoger quien será el candidato, y donde el perdeddor se comprometa a respaldar al ganador" explicó Mairena.

Medardo responde a grupo de Víctor Díaz quien aclaró a Coalición que no los representa

El liderazgo de Mairena está siendo cuestionado por un grupo de campesinos disidentes liderados por el también excarcelado político Víctor Díaz, respaldado por Doña Francisca Ramírez. Este martes Díaz y otros miembros de otra junta directiva del Movimiento enviaron una carta a la Coalición Nacional para "aclarar" que Mairena no los representa.

"Medardo Mairena y sus cúpulas que se nombran Consejo ya no representan a nuestro movimiento campesino, de manera formal aclaramos desde hoy 12/01/2021 que el movimiento campesino no tiene representación dentro de la Coalición" expresaron los firmantes entre ellos Díaz en la carta enviada a la Coalición que todavía no se pronuncia sobre esta disputa.

Mairena respondió que ese reclamo que hace Díaz no es "masivo" y argumentó que llegó a esa conclusión porque estuvo reunido ayer con el Consejo Nacional con "los integrantes del consejo nacional de Río San Juan, donde vive Víctor, que están en Nueva Guinea, La Fonseca, no es el sentir de la mayoría de los campesinos lo que Víctor está diciendo".

El pasado 11 de diciembre en una entrevista en canal 10, Víctor Díaz al recibir una llamada en vivo de Mairena, se comprometieron en reunirse al concluir el programa. Pero Según Mairena, el dirigente campesino Víctor Díaz apagó el teléfono y no ha querido responder a sus llamadas.

"Hemos estado reunido con líderes vecinos de él y manifiestan que no se prestarían para dividir al Movimiento Campesino, pero si fuera una propuesta de los campesinos, yo he dicho, que yo siendo coordinador o no siendo coordinador, sigo siendo Medardo a la par del próximo coordinador o coordinadora del Movimiento Campesino. Aquí no vamos a permitir que de parte de afuera vengan a imponer. Si es una decisión de campesinos yo me aparto" expresó Mairena.