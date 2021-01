Mayoría de grupos de exiliados piden elecciones, pero con reformas electorales

A 10 meses de los comicios generales grupos de exiliados señalan que para recuperar la democracia se debe de ir a elecciones, pero con garantías, tal como lo señala el excarcelado político y profesor de Masaya Gabriel Putoy.

“Somos creyentes que estas elecciones son importantes siempre y cuando pasemos por las reformas electorales, el cese del hostigamiento de los paramilitares en las calles, de los opositores, del pueblo nicaragüense, el retorno de los exiliados, la observación internacional, nosotros somos creyentes de eso, no importa que el tirano este en el poder, después una vez que tomemos el control del estado de Nicaragua, nosotros lo vamos a enjuiciar, una vez que tengamos la democracia en nuestras manos” dijo Putoy.

Sin embargo, existen otros grupos de exiliados que han unificado su postura frente a este proceso que desde ya lo tachan de “ilegítimo” ya aseguran que no se debe de ir a elecciones con Ortega.

“La oposición peca de ingenua al creer que con Ortega se puede ir a las elecciones sabiendo sus antecedentes de mentira, de crueldad y de falsedad, es un dictador” expresó Snayder Suazo, excarcelado y exiliado en Costa Rica.

Por su parte Claudia Tenorio del territorio de Matagalpa dice que “Con reformas o sin reformas, con vehículo o sin vehículo ya sabemos que nos espera con Ortega, aquí la mayoría (exiliados) decimos que no podemos ir a elecciones con el régimen, este es el sentir del pueblo exiliado, ahora imaginémonos el sentir del todo el pueblo nicaragüense”

La diáspora nicaragüense en este país tiene sus puntos de vistas y dicen que desde la iniciativa por el cambio han apostado primero a la unidad para sacar a la dictadura y luego impulsar un proceso de elecciones libres y transparentes.

“Esto no significa que somos la opción revolucionaria que está promoviendo la vía armada, al contrario estamos promoviendo dentro de la institucionalidad, la presión internacional viá sanciones, vías declaraciones de ilegitimidad de origen y ejercicio, vía declaratoria del frente sandinista como organización terrorista y a lo interno la resistencia civil pacífica y un acuerdo de los partidos políticos para que una vez que se determine que no existen condiciones para llevar un proceso electoral en una ambiente libre y democrático, la dictadura se vea obligada a ceder” explicó el doctor Miguel López Baldizón de la diáspora nicaragüense.

Ante este panorama electoral Hagamos Democracia ha echado andar la segunda fase del proyecto “fomentar el diálogo y consenso entre grupos de exiliados y la diáspora nicaragüense en Costa Rica” en el cual uno de los temas de referencia es las reformas electorales y posibles escenarios ante este proceso.

y para despejar dudas los exiliados sostuvieron un encuentro con el grupo pro reformas electorales donde les afirmaron que “Estamos convencidos que la única salida real y estructural sostenible para el país es la vía electoral”

Gabriel Álvarez integrante de este grupo manifestó que no se debe desaprovechar esta oportunidad de un cambio a través de estas elecciones con reformas electorales.

“La lucha del pueblo nicaragüense debe de ser organizarse, demandar y exigir las condiciones apropiadas para participar en el proceso electoral de noviembre próximo, los exiliados, la diáspora, todos los nicaragüenses, ese es mi mensaje fundamental porque otro tipo de salida no electoral, si no se ha agotado este tiempo constitucional y ese tiempo diplomático o de la comunidad internacional que ya está marcado por diversos actores entonces no podemos ponernos a espaldas de la realidad o interpretar esta realidad a nuestros propios deseos legítimos, pero no parece ser lo más efectivo” señaló Álvarez.