La Unidad Médica Nicaragüense, integrante de la Alianza Cívica, tildó de "desacertadas" las declaraciones de la Presidenta de CxL, Kitty Monterrey quien aseguró que "la Coalición Nacional no existe, ni la UNAB tampoco" al declararse como la verdadera oposición tras anunciar la alianza electoral con la Alianza Cívica.

"No compartimos lo que dijo Doña Kitty, la UNAB y la Coalición Nacional son una realidad. Como Unidad médica vamos a seguir trabajando dentro de la Alianza Cívica por la unidad verdadera, sin exclusion" para formar un bloque opositor dijo a 100% Noticias, el Dr. José Antonio Vásquez, Presidente de la Unidad Médica Nicaragüense (UMN).

Reiteró "no compartimos, es una cuestión muy personal de Doña Kitty. Nosotros nos vamos a apegar a esos seis puntos. No compartimos esas declaraciones que son desacertadas".

La representante del partido Ciudadanos por la Libertad (CXL) Kitty Monterrey acusó a la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) de empezar la división en las fuerzas de oposición y agregó que la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia es la "verdadera" representante de la sociedad civil en el país.

"En estos momentos Ciudadano por la Libertad y la Alianza Cívica es realmente la alianza opositora y en esta alianza podrán sumarse aquellos que tienen principios y valores para derrotar a la dictadura” anunció Monterrey.

Los médicos de la UMN, tampoco están de acuerdo con las declaraciones del expresidente del COSEP, José Adán Aguerri, miembro de la Alianza Cívica. Aguerri ya dio por hecho que la oposición correrá con varios candidatos, reeditando lo ocurrido en el 2006, cuando los liberales del PLC con el Dr. José Rizo y los liberales encabezados por Eduardo Montealegre, no lograron armar un solo bloque y esto provocó el triunfo del dictador Daniel Ortega.

"Es que, creer que solo habrá un solo candidato contra Daniel Ortega, no va a pasar, no ha pasado en el pasado, va haber más de un candidato" dijo Aguerri, quien pidió a la ciudadanía que "identifique" a donde va ir su "voto útil para ver ese cambiio, que identifique que el futuro esta de este lado" dijo Aguerri.

"Nosotros estamos por la unidad. Si nosotros vamos a 3 bandas, no vamos, no podemos derrocar a Ortega. Nadie se tiene que arrogar la representatitvidad para ganarle a Ortega. Si no hay un candidato único, que salga de consenso no vamos a ganar. Pensar eso es estar fuera de la realidad" insistió el Dr. Vásquez.

Contrario a la posición de la Unidad Médica, el empresario Mario Arana, miembro de la Alianza Cívica, le echó la culpa a los medios de comunicación por el mensaje de "división" que los mismos actores de esta alianza electoral expresaron, que fue de "división" más que de "unidad sin exclusión".

"La Alianza y CxL acordaron hoy trabajar por una Alianza Electoral amplia e incluyente. La narrativa que buscaban los medios era otra. La de profundizar la división. Si esta país sigue así, acá no va a cambiar nada" comentó Arana en su cuenta de twitter.

El Dr. Vásquez insistió en presionar por las reformas electorales, la liberación de los presos políticos y la recuperación de las libertades.

"Si comenzamos al inicio a excluir estamos haciendo lo incorrecto y se cae en juego de divide y venceras. No estamoa de acuerdo de iniciar dividiendo" enfatizó el Dr. Vásquez.