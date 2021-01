En una entrevista exclusiva al periodista Fabián Medina de Infobae, Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios y del periodista y héroe nacional Pedro Joaquín Chamorro, aseguró que si su contribución es necesaria para el cambio que demanda Nicaragua “aquí estoy”.

La posible candidatura de Cristiana Chamorro empezó a sonar, luego que se conoció que renunció a la dirección de la Fundación Violeta Barrios, ante las preguntas que despertó dicha decisión, Chamorro contestó que sí se necesita su contribución para lograr la unidad, con reformas electorales “yo le digo sí a Nicaragua”.

En la entrevista, la periodista señaló que tiene un compromiso de vida con la democracia, libertad y desarrollo “en estas circunstancias que estamos ahorita, a donde nos ha llevado esta dictadura, creo que es urgente devolverles a los nicaragüenses su país”, insistió.

Otro aspecto que causa revuelo con una eventual candidatura de Cristiana Chamorro es que hace 31 años su madre Violeta Barrios de Chamorro unificó a la oposición y derrotó a Daniel Ortega en las elecciones presidenciales en 1990.

“Esta es la tercera oportunidad que tiene Nicaragua para salir de una dictadura (...) En los 90, nosotros vivíamos una dictadura férrea y se tuvo que dar una unidad nacional completa con la decisión de lograr democracia (...) La unidad sigue siendo apremiante y en esta ocasión tenemos las lecciones aprendidas del pasado (...) No hay que adelantarse a los tiempos, pero no le veo ninguna sorpresa porque esta hija, como decís, o esta ciudadana, ha estado desde esos tiempos en la vida de Nicaragua y como otras mujeres igual que yo sentimos que Nicaragua necesita ese cambio, y si uno lo tiene que hacer uno lo hace. Aquí estoy” dijo Chamorro a Medina.

Chamorro no es candidata aún

A pesar que Cristiana Chamorro es uno de los nombres más mencionados como posible candidata de la oposición, lo cierto, es que no ha recibido ninguna propuesta de ninguna organización ni partido político. La última vez que le ofrecieron una postulación a un cargo público fue en 2006, Eduardo Montealegre le ofreció ir de vicepresidenta, pero esta fórmula no se concretó.

“No he tenido ninguna propuesta, simplemente tengo desde mi parte la convicción que todos tenemos que contribuir a unir a Nicaragua para salir de la dictadura (...)Uno no puede defraudar a la gente que cree en uno, en lo que sea, en lo que a uno lo vayan a necesitar. Ahorita el objetivo principal es lograr la unidad y lograr que vayamos a elecciones verdaderamente libres”, dijo Chamorro.

Trabajar por una salida electoral

Respecto a las reformas electorales profundas que se requieren para las elecciones libres, transparentes y observadas a nivel nacional e internacional, Chamorro expresó que hay que “trabajar” para lograr una salida por la vía electoral en la que se respete el voto de la ciudadanía.

“Hay un grupo de reformas que ha presentado una propuesta de cambio que se tienen que hacer al Consejo Supremo Electoral, a la ley electoral. Cuando se dé el momento se tiene que evaluar si están las condiciones, porque en Nicaragua vivimos al día, no podemos adelantarnos a los tiempos, porque cambian demasiado rápido”, expresó Chamorro, quien manifestó que “no es el momento de pensar en candidaturas. Yo no me he lanzado”.

Finalmente, la periodista invitó a la sancionada vicepresidenta Rosario Murillo a una campaña electoral de altura “sin violencia, sin presos políticos, en plena libertad, para que sea el pueblo el que decida (...) No entiendo por qué le tienen tanto miedo a la voluntad popular”.