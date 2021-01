Presidenta del PLC solicita ante el CSE destitución de cuatro diputados que "conspiran" en su contra

La Presidenta del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) María Haydeé Osuna, anunció la expulsión de cinco personas que consideran estaban "conspirando" en su contra, como parte de la "limpieza" que realiza de sus correligionarios afines al fundador del partido, el expresidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán.

Osuna los retiró de los cargos del partido y solicitó al Consejo Supremo Electoral (CSE) les quite la diputación a Jamileth Bonilla diputada ante el PARLACEN, Martha MaCoy, diputada suplente, así como a la diputada Melva Martínez, Paul González y el asesor jurídico del partido Silvio Américo Calderón. Todos son de la facción de Alemán y que se opusieron a la destitución de la diputada María Fernanda de Flores.

“Hemos solicitado esto ante el Consejo Supremo Electoral por lo siguiente, creo que nosotros si estamos limpiando la casa y ellos han sido los conspiradores de no aplicar el estatuto y eso es una violación fraguada por estas personas y eso estamos bien claros todos, no solo María Haydee, todo nuestro partido liberal constitucionalista a nivel nacional” expresó en conferencia de prensa, María Haydeé Osuna, Presidenta y representante legal del PLC y tercera vicepresidenta de la Asamblea Nacional.

Según Osuna los diputados que hoy están siendo expulsados de los cargos en el PLC apartaron a los líderes territoriales e hicieron lo que ellos creían conveniente para sus "intereses personales", aquí no hay intereses personales, aquí tenemos un interés común que es la institucionalidad del PLC, la democracia interna y los cambios que se tiene que dar” refirió en rueda de prensa Osuna.

De acuerdo con el diputado Jimmy Blandón la decisión de la expulsión de los diputados fue tomada por las estructuras del partido, los presidentes departamentales, delegados y asesores territoriales ante una solicitud dirigida a la presidenta y representante del PLC, María Haydee Osuna.

“Ya se presentó la solicitud ante el Consejo Supremo Electoral esto se debe a la violación del estatutos por parte de estos diputados que se han acostumbrados aquella practicas viejas mañosas de buscar negociaciones y de estar presionando por todos lados para conseguir objetivos personales” explicó Blandino

Osuna dice que no le afecta que la tilden de "sandinista"

La diputada no pudo explicar ante los medios por qué los diputados de su bancada votaron en cascada para la reelección de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, donde votaron también a favor de los diputados sandinistas. Esta acción para algunos analistas evidenció el "nuevo pacto" que mantiene el PLC bajo el mando de Osuna con el FSLN.

"Aquí no me anden con cuentos que fulano de tal, para descalificarme que es sandinista porque está en el cargo, sí, ahí estoy y con la moral en alto, a mí no me afectan de que me tilden los que supuestamente son liberales que me estén tildando de sandinista”, aseguró Osuna.

Indicó que “los que hablan de que uno es sandinista quiero que me busque en la foto del pacto, ¿A dónde estoy yo?, ¿Qué es lo que he pactado? no le debemos en el PLC por el cambio, ningún favor al Frente sandinista” manifestó Osuna.

