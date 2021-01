Comisión de buena voluntad propone candidatura presidencial de consenso con oposición unida en marzo

10:50 a.m.

La comisión de buena voluntad conformada por Carlos Tünnerman, exmiembro de la Alianza Cívica y el empresario radial Fabio Gadea Mantilla, Director de Radio Corporación, proponen presentar una candidatura presidencial y vicepresidencial de consenso a más tardar a finales de marzo.

En una conferencia de prensa virtual, Tünnerman manifestó que la conformación de la comisión persigue la unión de la oposición de las dos fuerzas de oposición visible como es la Coalición Nacional y Alianza Partido Ciudadanos por la Libertad-Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

En esta comisión proponen lo siguiente:

1. Que todos los que han expresado directa o indirectamente que aspiran a la Presidencia de la República, manifiesten que depondrán su candidatura en favor de un candidato único dentro de un bloque unificado de la oposición, a través del siguiente procedimiento.

2. Que se realicen a la brevedad consultas con actores relevantes institucionales y personales, entre ellos las personas que se han presentado como precandidatas, para definir un procedimiento (por ejemplo, encuestas y otros medios) que permitan presentar una candidatura presidencial y vicepresidencial de consenso a más tardar a finales de marzo.

3. La definición de mecanismos transparentes y democráticos para la selección de la candidata o candidato a la presidencial. Se acordará también, el procedimiento para la selección de candidaturas a diputaciones nacionales, departamentales y al PARLACEN de la única opción electoral opositora.

4. Una vez seleccionado la candidata o candidato presidencial y vicepresidencial, en acuerdo con ellos y los otros precandidatos, se elaborarán:

a) líneas básicas del programa de reconstrucción democrática, para el cual diversas organizaciones han realizado aportes; b) selección de la casilla con personalidad jurídica, a través de la cual se constituirá la Alianza Electoral y se determinará la persona que ejercerá la representación legal de la casilla seleccionada.

El doctor Tünnerman señaló que la conformación de una candidatura opositora única, asegurará el triunfo contundente de la democracia contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El empresario radial Fabio Gadea Mantilla manifestó que no tienen ningún interés más que la composición de la verdadera democracia en Nicaragua “Que el candidato no sea con el dedo de nadie y ese individuo que se escoge no lleve con el dedo a los diputados que quiera porque es clave el congreso de la República, nosotros procuramos que los diputados sean electos nominalmente o por su comunidad y por un sistema que pueda elegir a la que sean más honrado, honorable y que tengan una trayectoria buena, todos sabemos quienes son los que tienen buena reputación y los zánganos del congreso nacional surge todos los males y pueden surgir todos los bienes”, dijo.

