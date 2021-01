CxL y Alianza Cívica sin respuestas sobre unidad en encuentro de exiliados

Esta alianza opositora estuvo representada por Mauricio Díaz, José Davila, José Adán Aguerri, la doctora Asunción Moreno y Mario Arana.

Los grupos de exiliados en Costa Rica sostuvieron un encuentro este 26 de enero con el partido Ciudadanos Por La Libertad y miembros de la Alianza Cívica ahora aglutinados en la “Alianza Ciudadana” para abordar temas de cara al proceso electoral, pero sobre todo el rol que están emprendiendo como una alianza electoral la cual fue anunciada a mediados de enero.

Esta alianza opositora estuvo representada por Mauricio Díaz, José Davila, José Adán Aguerri, la doctora Asunción Moreno.

José Adán Aguerri dejó claro que en este momento la prioridad de ellos sigue siendo una “salida electoral” a la crisis sociopolítica que continúa atravesando el pueblo nicaragüense.

Puede leer: PRD cuenta con aval de Coalición Nacional para asistir a convocatoria de Ortega sobre reformas electorales

“Tenemos una fecha que va hacer bien determinante para nosotros y para todos los nicaragüenses que es mayo donde vamos a saber si vamos o no a ese proceso electoral … lo que hemos dicho que la otra carretera que es las reformas electorales, hoy está vinculada al tema de reforma en la ley propiamente electoral ya que las reformas constitucionales no se dieron” dijo Aguerrí.

Además añadió que “de nada te sirve tener una reforma sino podes hacer proselitismo político, si no tenes posibilidad de movilizarse o llevar los medios para que llegue el mensaje a la población”

José Dávila quien funge como nuevo director ejecutivo de la Alianza cívica abordó el tema de los actores que están vinculados en esta lucha cívica entre ellos la iglesia católica a quien señaló que no tiene “incidencia” para hacer presión al régimen para hacer reformas electorales, posición que recibió el rechazo de los exiliados.

Siga leyendo: Fabio Gadea y Carlos Tünnerman anuncian Comisión de buena voluntad para unir a oposición

“La iglesia quiere una solución para Nicaragua se ha pronunciado sobre este proceso electoral que debe de ser un proceso limpio etc, pero como iglesia no tienen toda la instrumentalización política para obligar al gobierno, tiene su prédica, su posición de principios y de valores, pero tampoco es un actor activo para presionar por elecciones libres” dijo Dávila.

Los exiliados abordaron a los miembros de esta agrupación política y cuestionaron su proceso organizativo, pero sobre todo el por qué no unificar esfuerzos con los otros grupos de oposición y conformar una sola alianza y ante un sinnúmero de interrogantes trataron de desviar las respuestas y la mayoría no fueron respondidas, lo que generó rechazo e insatisfacción de este grupo de nicaragüenses refugiados en Costa Rica.

“Estamos viendo que prácticamente ellos como CxL y Alianza Cívica como que no quieren unidad de las fuerzas opositoras, porque hablaron de todo en esta última reunión pero menos de unidad, don Mauricio Díaz dice que no pueden pedir sanciones contra el régimen y que si alguien le pide que meta su cabeza en la guillotina él no lo haría, entonces eso es lo que reclaman las bases y te dicen que al frente de los partidos políticos y plataformas políticas hay personas que la causa no les ha costado” explicó el profesor Putoy, excarcelado y exiliado en Costa Rica.

Recibe las noticias más importantes directo a tu celular, únete a nuestro nuevo canal en Telegram, haz clic aquí