La abogada y académica María Asunción Moreno aseguró que la "Normativa para la preservación de datos e información" de la Ley Especial de Ciberdelitos, “viola” flagrantemente el derecho a la privacidad que tienen los ciudadanos nicaragüenses garantizado en la Constitución Política.

“Con la normativa el gobierno pretende implantar el espionaje en el ámbito de las telecomunicaciones, es decir, que se está legalizando la interceptación de todo tipo de comunicaciones, supuestamente con la finalidad de prevenir, investigar y perseguir los delitos contemplados en la Ley Especial de ciberdelitos”, manifestó Moreno.

La jurista señaló que la normativa administrativa obliga a las empresas que prestan servicio de telecomunicaciones como Claro, Tigo y Yota a ser “coautores del espionaje”.

“Viola flagrantemente el derecho a la privacidad que tenemos garantizado todos los nicaragüenses en nuestra constitución, obligando a las empresas como claro, Tigo y Yota, entre otras, a ser coautores del “espionaje” en perjuicio de sus clientes. El cumplimento de esta normativa por las empresas que prestan servicios de telefonía generaría responsabilidad civil y penal, por parte de estas empresas como consecuencia de facilitar el espionaje o vigilancia contra los ciudadanos nicaragüenses”, indicó.

Espionaje dirigido

El Mayor en retiro del Ejército de Nicaragua, Roberto Samcam, considera imposible que el régimen de Daniel Ortega pueda “vigilar” a seis millones de nicaragüenses, por lo cual, la estrategia será “espiar” a ciertos personajes de la oposición.

“Imposible a menos que tengan el control absoluto de la señal de Internet, no puede controlar a toda la población, eso está dirigido a poder vigilar a las figuras reconocidas, no hay posibilidad de controlar siete millones de líneas telefónicas, algunos ciudadanos tienen de dos a tres líneas telefónicas, es prácticamente imposible que haya control, obviamente la ley tiende a intimidar a las personas. Obviamente el teléfono de Felix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Cristiana Chamorro esos teléfonos si los tienen controlados”, expresó Samcam.

Todo lo que es cifrado no lo pueden espiar

Manuel Díaz en Bacanalnica manifestó a 100%Noticias que aunque el régimen intente controlar la información que se divulga en redes sociales, no podrá acceder a los mensajes de textos cifrados en WhatsApp, Telegram o Signal.

“Con toda esta información la policía sandinista no va a poder hacer mucho, pues Internet hoy en día está monopolizada por 4 ó 5 aplicaciones y todas están cifradas por defecto, es decir que tus conversaciones en WhatsApp son completamente invisibles para tu proveedor de Internet y por ende, también para la Policía. ¿De qué le sirve a Masacrín saber que toda Nicaragua pasa todo el día volandele merengue a Facebook, si nada de lo que pasa ahí dentro lo puede ver?”, dijo.

Según Díaz, todas aquellas plataformas que no sean cifradas si estarán en manos de la sancionada policía sandinista, pero asegura que algunos aspectos técnicos que establece la ley son imposibles.

“Todo lo que no esté cifrado, mejor hagan de cuenta que está en manos de la Policía. Eso incluye los mensajes de texto normales (SMS), las llamadas de voz, los correos electrónicos basados en Nicaragua, es decir si no usa un proveedor en la nube. Pero si usas Gmail o Hotmail, para mandar y recibir correos, o WhatsApp para hacer llamadas e intercambiar mensajes, pues estás blindado. Sobre la ley de ciberdelitos, lo técnico que dice la Ley es virtualmente imposible para los batracios, pero no subestimen el poder que tiene un paramilitar y una culata de AK, cuando te tienen enfrente, vos con el teléfono en la mano, negándote a dar la clave. En esa situación, ese animal es más hacker que los rusos”, señala.