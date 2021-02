Exiliados exigen unidad a oposición para recuperar democracia a través de la lucha cívica

10:05 a.m.

Después que los grupos de exiliados sostuvieron diversos encuentros con organizaciones opositoras como el Movimiento Campesino, Coalición Nacional, la Unidad Nacional Azul y Blanco y la Alianza Ciudadana realizaron una sistematización de los planteamientos y argumentos del trabajo que han realizado dichas organizaciones de cara al proceso electoral de este 2021.

Estos grupos de exiliados valoraron de positivo el esfuerzo que existe en algunas organizaciones opositoras por una unificación para hacerle frente a la dictadura en unos posibles comicios electorales con garantías sustanciales como son las reformas electorales, pero lamentan que existen otras que se resisten a esa ansiada unidad.

“En los grupos de trabajo que acá hemos formado en estos encuentros de Hagamos Democracia te encontras con opiniones satisfactorias con el Movimiento Campesino, la Coalición Nacional, pero hay un poquito de falla cuando se habla de la Alianza Ciudadana porque vemos que no hay voluntad de unidad y como que, si quieren que la gente se una alrededor de ellos, cuando aquí sabemos que las cosas deben de ser vertical y no horizontal”, expresó el profesor Gabriel Putoy.

Raíza Hope de la ciudad de León y exiliada desde hace dos años y medio en Costa Rica dice que “veo en la Alianza Ciudadana bastante resistencia de querer buscar un diálogo o una unidad en caso de un escenario de posibles elecciones con el régimen, sin embargo, valoro el esfuerzo que se esta haciendo por trabajar en la unidad, sobre todo por ese puente que se esta queriendo crear entre el exilio y los actores políticos que están en Nicaragua”

Los exiliados lograron identificar tres escenarios electorales entre ellos: Reformas satisfactorias, superficiales o cero reformas por parte de la dictadura. Por tal razón los exiliados han hecho un llamado al voto al pueblo de Nicaragua y a seguir ejerciendo presión por esas garantías que conlleven a un proceso democrático.

“Yo le digo al pueblo que nos unamos para que tomemos una sola decisión, si vamos o no vamos a elecciones, porque hay que valorar cuales son las garantías que hay para ir a elecciones y cuáles son las que no hay en su totalidad, porque yo como persona no veo ninguna alternativa de ir a elecciones mientras están violentando totalmente nuestros derechos” manifestó Claudia Tenorio del bloque de Matagalpa.

Estos ejes de trabajo fueron parte de la segunda fase del proyecto “Fomentar el diálogo y consenso entre los grupos de exiliados y diáspora en Costa Rica” que dirige Hagamos Democracia, donde también se abordaron los temas de la coyuntura nacional desde la perspectiva de la organización y los mecanismos de selección de candidatos.

“Creo que ha sido interesante ver se van llegando a ciertos consensos, hay un consenso importante que es que debemos de unir todas fuerzas en una sola casilla para el proceso electoral, hay otro consenso de ir a elecciones con condiciones, hay un consenso sobre el tema de los presos políticos antes de asistir a este proceso” explicó Claudia Vargas coordinadora de proyecto.