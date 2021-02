Los retos para la unidad de oposición y el aborto, lo más candente de Nicaragua Debate

Los retos para lograr la unidad de los bloque de oposición en Nicaragua y el espinoso tema del aborto fueron tal vez los temas que más controversia generaron en la audiencia que siguió el programa Nicaragua Debate, producido por 100% Noticias, Nicaragua Actual, Despacho 505 y la Lupa Press. Cuatro medios de comunicación independientes que operan desde Costa Rica y España, producto de la represión de Daniel Ortega.

Los aspirantes a la presidencia de Nicaragua de la oposición, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora y Félix Maradiaga, estuvieron cara a cara en el primer debate transmitido en vivo donde hubo oportunidad para que los seguidores hicieran preguntas.

Los tres aspirantes a la presidencial coincidieron en la importancia de la unidad "sin unidad no será posible el cambio democrático" dijo Juan Sebastián Chamorro, miembro de la Alianza Cívica que es aliada de CxL y juntos conformaron Alianza Ciudadana.

Miguel Mora, candidato presidencial del Partido de Restauración Democrática (PRD) y Félix Maradiaga de la Unidad Nacional Azul y Blanco, se declararon listos para la unidad de los dos bloque de oposición, tanto de la Coalición Nacional como de la Alianza Ciudadana. Pláticas que consideran deben ser "sin descalificaciones", "sin arrogancia" y sin decir que los demás "no existen".

"Nosotros estamos listos solo queremos el día, el lugar y la hora. La Coalición Nacional como un actor político beligerante, una realidad política, tiene una comisión lista para ir al lugar donde la Alianza Ciudadana nos indique, para hacer todo lo que se ha escrito muy bonito, y hacerlo realidad" manifestó Mora.

"La unidad se tiene que demostrar con hechos, no es un asunto retórico (...) existe el enorme reto de ponernos de acuerdo no alrededor de personas, no alrededor de siglas o casillas sino alrededor de un plan de nación (...) nosotros como Unidad Nacional (UNAB) como Coalición Nacional, hemos dicho que estamos listos para conversa sin ninguna condición en el momento que se nos llame" reafirmó Maradiaga.

Mora retó a los aspirantes presidenciales a firmar un documento donde se reafirme el compromiso de someterse a un mecanismo de consulta popular "y firmar un documento, donde el que salga vencedor va a ser reconocido por los demás y no solo eso, vamos a apoyar a esa fórmula y a esos candidatos que van a la Asamblea Nacional, pero hagámoslo ya" demandó Mora.

"Coincido con lo que ha dicho Miguel, en la Coalición estamos trabajando para encontrar una plataforma unitaria pero si quiero refirme a un tema importante y es la preocupación que tengo que la ciudadanía con justa razón nos escucha hablar de unidad, nos escucha que una organización entra a la coalición, sale de la coalición forma otro bloque y habla de unidad....la gente quiere acciones" precisó Maradiaga en referencia a la Alianza Cívica que creó la Coalición y luego abandonó la plataforma para conformar una alianza electoral con Ciudadanos por la Libertad (CxL) que hoy son Alianza Ciudadana.

Maradiaga y Mora recordaron que dentro de la Coalición Nacional se firmó un documento para crear la plataforma única, candidato y casilla única, y respetar resultados de escogencia interna, pero la Alianza Cívica que en ese momento estaba bajo la Dirección de Juan Sebastián Chamorro, no firmó.

"Nosotros estábamos en proceso de salida de la Coalición Nacional, por eso la Alianza Cívica no lo firmó, había un proceso de salida (...) lo importante es entender las lecciones aprendidas de proceso fallido diría yo" replicó Chamorro.

Ante aborto, aspirantes son provida

Uno de los temas tabú y espinosos en Nicaragua tienen que ver con la penalización de aborto aprobado por la Administración de Daniel Ortega cuando llegó al poder en el 2007. Todos los aspirantes se declararon provida y consideran que ponerlo como prioridad en este momento causaría "distracción" del verdadero objetivo en este momento, que es salir de la dictadura de Ortega y Murillo que está matando a todos los nicaragüenses.

"En términos personales me declaro una persona provida es importante la defensa de la madre, del hijo, o de la hija. Creo que es uno de los grandes temas que en el mundo se debaten. Yo creo que este tipo de discusiones en este momento tienen que pasar cuando tengamos una democracia más madura (...) debe ser abordado en una Nicaragua democrática donde el soberano lo aborde de una manera participativa, donde se haga una discusión sobre este tema en particular, en este momento llegar a discusiones ideológicas, complejas en cuanto al tema del aborto ayudaría solamente a distraer la opinión hacia un tema fundamental que es la muerte que representa la dictadura en Nicaragua" expresó Juan Sebastián Chamorro.

"Yo me declaro provida y defensor de la familia como núcleo esencial de la sociedad, la vida de inocentes y la familia esa es mi opinión personal a como la puede manifestar cualquiera" dijo Miguel Mora y agregó que "la vez pasada estaba leyendo un artículo que dice que desde que se aprobó el aborto en principales ciudades del mundo han abortado mil 400 millones de niños y no necesariamente por cuestiones terapéuticas sino por decisión de la joven o mujer. Creo que esta decisión la tiene que tomar el pueblo de Nicaragua y aquí no se ha hecho ningún referéndum o plebiscito de nada, de temas importantes como del ejército, de estos temas y creo que se debe dar con mucha calma, y con mucha educación y preguntarle al pueblo que piensan, no va a decidirlo un presidente, un ciudadano, cada quien tendrá su decisión sobre eso" reafirmó Mora.

También Félix Maradiaga se declaró "provida, y no estoy de acuerdo con el aborto pero institucionalmente la Unidad Nacional (UNAB) ha dicho al igual que han coincidido mis colegas en este debate, que los problemas fundamentales de la democracia es la dictadura, es la necesidad de restablecer un sistema de judicial independiente, es la necesidad de la justicia, de la memoria, de la no repetición, es la necesidad de restablecer instituciones independientes" aseguró

Indicó que dentro de la UNAB hay organizaciones feministas, defensores de derechos humanos, que han coincidido en 20 puntos prioritarios dentro de la organización.

"Consideramos que ese es un tema que se debe de discutir en otro momento histórico de Nicaragua, cuando tengamos democracia, cuando tengamos instituciones sólidas, ese no es un tema que se abordará para nada en la unidad nacional en los próximos años" argumentó Maradiaga.

Los tres aspirantes a la presidencia también se refirieron a la demanda de garantizar la igualdad de la comunidad LGTBI y coincidieron en que no debe haber discriminación.

El tema de la violencia hacia las mujeres y niñas, también reafirmaron su compromiso en que se debe de ver y abordar con la gravedad que se merece, en la nueva Nicaragua para evitar este flagelo.