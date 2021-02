¿Qué hacer con El Chipote? Miguel Mora propone construir una Iglesia, Félix Maradiaga se opone

Uno de los temas que generó controversia en el programa Nicaragua Debate, fue el futuro de las celdas de tortura de Auxilio Judicial en Managua, conocidas como El Chipote. Miguel Mora propuso desbaratar El Chipote y construir una Iglesia donde converjan tanto católicos como evangélicos.

"Es importante no hacer Museo del Chipote, el chipote es espantoso, yo estuve ahí en el chipote como 32 días, eso se tiene que arrasar eso tiene que ser tierra arrasada ahí no vale nada, ahí lo que podemos hacer es una iglesia que cubra toda Managua que cubra a toda Nicaragua, iglesia de las dos religiones, que cubran a Nicaragua pero el chipote no hay que dejarlo eso es infame, eso es ignominioso, hay que echar agua bendita ahí y poner iglesias para que ya se borre de una vez por todas" expresó Mora.

Y Félix Maradiaga manifestó "dado que estamos en un debate amistoso le recordaría a Miguel que en Nicaragua hay una separación entre Iglesia-Estado. Yo no creo correcto utilizar el presupuesto público para construir iglesias, ese es un tema que podemos hablar fuera del aire Miguel, pero como católico como creyente, creo esencialmente que la búsqueda de la verdad también está iluminada por la espiritualidad, está iluminada por la fe y está iluminada por el compromiso de construir un país distinto".

Mora replicó a Maradiaga "por alusión personal y para que no quede ahí, hay una ley de inversión público-privada y lo digo esto porque los que estábamos en El Chipote siempre soñábamos con esto y cuando orábamos decíamos, vamos a desbaratar esto cuando cambie esto, porque esto no pude seguir, debería de haber aquí una iglesia o iglesias y se puede hacer con una colecta pública ¿porqué tiene que ser de los impuestos de los nicaragüenses? yo te aseguro que si vos le decís al pueblo de Nicaragua demos un dólar, un córdoba, cien pesos para hacer un templo donde antes fue un lugar de tortura, de satanismo, de sufrimiento y muerte te lo va a dar"

Juan Sebastián chamorro se limitó a decir "convertir el chipote en un museo".

¿Qué es el Estado Laico?

Según expertos en teología, el que un Estado sea laico no significa que sea ateo. Lo que significa es que no habrá una religión o credo oficial en la Constitución Política.

"La iglesia católica es la mayor defensora del Estado laico, no le interesa el maridaje con ningún gobierno" aseguró la teóloga católica Ana Cecilia Hooker, quien también es excarcelada política.

"El hecho que el Estado sea laico, esto no contradice las subvenciones que el Estado le da a las diferentes iglesias, subvenciones que han estado destinadas a colegios y universidades católicas, iglesias, unidades médicas, asilos donde las iglesias ejercen labor social" argumentó Hooker.

Y considera que "el concepto de Estado Laico no contradice las prácticas de fe de ningún líder político, de ningún ciudadano, protege la libertad del ciudadano de ejercer y vivir una fe en cualquier doctrina, no lo limita. No limita a ningún ciudadano de su expresión religiosa" reafirmó Hooker.

Para esta teóloga, en la nueva Nicaragua se tiene que examinar más a fondo entre líderes de opinión y ciudadanos para que ahonden en este concepto "tanto esgrimir el Estado laico contra prácticas de fe es una muestra de un desconocimiento y mal manejo en general del concepto del Estado laico, y estado laico no es estado ateo en ningún momento" expresó Ana Cecilia Hooker.