Vicepresidente de CxL tildó de llamaradas de tuza a aspirantes que salen en encuestas incluida Cristiana Chamorro

Oscar Sobalvarro, Vicepresidente Nacional de Ciudadanos por la Libertad (CxL) calificó de “llamaradas de tusa” la reciente encuesta de la firma Cid-Gallup que ubica a Cristiana Chamorro con un 13% de simpatía entre los nicaragüenses. CxL reiteró que el partido no postulará a ningún candidato a la presidencia de la República de Nicaragua.

“Nosotros no tenemos propuesta de candidatos y candidatas y no nos queremos comprometer a eso, queremos que corra el tiempo y ver, qué es lo que realmente hay y lo que le conviene Nicaragua, no nos dejamos ir por esas emociones, algunos llaman llamarada de tuza, es decir que alguien sube y de repente baja. Yo recuerdo que hace unos días quien estaba arriba en la encuesta era Medardo Mairena y ahora de repente Medardo pasa a otra posición, las encuestas son una herramienta utilizable pero no lo es todo, creo que hay que esperar tenemos que ser prudentes”, aseguró Sobalvarro.

La encuesta de Cid-Gallup ubica a Cristiana Chamorro con 13%, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro con 10%, Medardo Mairena con 7%.

El director de la firma encuestadora Cid-Gallup, Luis Haug confirmó a Carlos Fernando Chamorro que no incluyeron a Miguel Mora, candidato presidencial del PRD, en la lista de aspirantes presidenciales para la medición. En la encuesta tampoco incluyeron el nombre de George Henríquez miembro del partido regional Yatama, quien anunció su aspiración presidencial en redes sociales.

Este miércoles el Diario La Prensa publicó que otros que habían sido medidos son Carlos Fernando Chamorro con 8%, Arturo Cruz con 5%, José Adán Aguerri 4%, Violeta Granera 3%, No sabe o No responde obtuvo 39%.

CxL no postulará candidato

El vicepresidente nacional de Ciudadanos por la Libertad (CxL) reiteró que el partido no postulará a ningún candidato a la presidencia y aseguró que la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, tampoco. El activista señaló que se realizará un proceso de selección de candidatos y cualquier organización o partido político podrá postular candidatos siempre y cuando cumplan con una serie de requisitos.

“Cuántos son ahorita son 4,5,6 lo que estamos viendo ahí. Como Alianza Ciudadana vamos a abrir inscripciones de esos precandidatos, cualquiera podrá inscribirse y que diga estoy de acuerdo en la propuesta de esta alianza. Por supuesto, lo vamos a inscribir no importa si viene de otro partido político, si viene de otra organización política o si no tiene organización política, al final lo que nosotros queremos es darle la oportunidad a los nicaragüenses de elegir” precisó.

El político informó que en 30 días la Alianza Ciudadana presentará una ficha tecnic que tendrá que llenar el candidato.