Violeta Granera: si no hubieran habido otras candidaturas yo hubiera dado el sí

Violeta Granera miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco explicó en Radio Corporación el motivo por el que decidió no presentar su postulación como aspirante a la presidencia de Nicaragua dentro de las elecciones internas de la Unidad Nacional Azul y Blanco, (UNAB). Granera ha sido activista social desde 1990 que regresó de su exilio tras el triunfo de Violeta Barrios de Chamorro.

"Yo felicito y admiro y tienen todo mi respeto las personas que han decidido postularse porque necesitamos buenos liderazgos y necesitamos que la población en Nicaragua pueda escoger entre esos buenos liderazgos de una manera democrática en quien van a depositar la confianza para conducir ese estrecho de la lucha” señaló Granera.

Lea Más: Coalición Nacional tendrá listo a su candidato único a finales de Mayo y llaman a unidad

Asimismo, destacó que tras la salida del dictador Daniel Ortega y de su esposa Rosario Murillo “vamos a necesitar un buen gobierno después de ortega, pero también vamos a necesitar una ciudadanía activa, que reclame, que fiscalice, que mantenga el camino de los dirigentes por el rumbo correcto, y en esa construcción de ciudadanía he estado aportando y ahí quiero seguir” explicó la dirigente.

De igual manera manifestó que los candidatos que han presentado su aspiración a la presidencia de Nicaragua contarán con el apoyo y respaldo de ella.

SEGUIR LEYENDO: Cristiana Chamorro competirá con los otros aspirantes por la candidatura presidencial, aceptaría en unidad y consenso

“Si no hubiera habido otras candidaturas yo hubiera dado el sí inmediatamente porque no voy a dejar de luchar por Nicaragua, pero hay suficientes buenos hombres y mujeres que han decidido dar ese paso admirable y van a contar con mi respaldo la persona que ustedes el pueblo de Nicaragua a través de métodos democráticos seleccionen el líder para conducir este estrecho de la lucha” dijo Doña Violeta.

Granera sin decidir si competirá por una diputación

Doña Violeta Granera, miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco no precisó si va a correr por una candidatura a diputada, ya sea por Managua o Nacional.

“En eso todavía no he pensado, yo estoy enfocada de verdad en contribuir para que se logre la unidad de todas las fuerzas opositoras. Para mi ese es el primer desafío porque, aunque tengamos las mejores candidaturas, sé que hay buenos liderazgos no solo para la presidencia sino para diputaciones, pero nada será posible si no logramos la unidad de todas las fuerzas opositoras de las fuerzas azul y blanco” enfatizó Violeta Granera en declaraciones al periodista Alfonso Baldioceda de Radio Corporación.