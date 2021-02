Rosario Murillo busca inhibir a Cristiana Chamorro la ven como una "amenaza"

Las acusaciones y amenazas de la sancionada vicepresidenta Rosario Murillo contra Cristiana Chamorro, periodista e hija de la expresidenta Violeta Barrios, reflejan “miedo” y “derrota” aseguró la exguerrillera Dora María Téllez a 100%Noticias. Luego que Murillo sentenció que podrían enjuiciar a la familia Chamorro “por sus crímenes”.

“Esos que creen que merecen todo y no merecen nada deberían de pagar por sus crímenes, algún día llegará la justicia, algún día la justicia llegará”, manifestó la vicemandataria en su monólogo del miércoles 10 de febrero. Al respecto, la exguerrillera, expresó que las aspiraciones presidenciales de Cristiana Chamorro representan una “amenaza” para el régimen sandinista.

“Lleva más de una semana Rosario Murillo diciendo barbaridades contra la familia de Pedro Joaquín y doña violeta Barrios de Chamorro, en el fondo lo que hay es un enorme miedo a la pérdida de poder y ven a Cristiana Chamorro como una amenaza como candidata indudablemente y eso se refleja en las filas de los Ortega Murillo, hay un temor por el juego de candidaturas que hay dentro de la oposición, entre ellas las de Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro que son las candidaturas que se han hecho explícitas”, manifestó.

Según Téllez, el régimen Ortega-Murillo está consciente que en unas elecciones limpias, con garantías perderían el poder frente a Cristiana “lo que está de por medio es el reconocimiento de los Ortega que están derrotados, que en una elección limpia salen totalmente derrotados porque el pueblo nicaragüense quiere cambios, no quiere un régimen asesino, no quiere un régimen criminal, no quiere un régimen que nos tiene en la pobreza a todos, eso está completamente a la vista y nadie lo puede tapar, por eso vemos una reacción tan visceral de Rosario Murillo, el gran temor que tiene a candidaturas desde la oposición”.

Asimismo, Sofia Montenegro, ex directora de CINCO, organismo despojado de personería jurídica en 2018, considera que Rosario Murillo es capaz de inventar cualquier cosa para inhibir a Cristiana Chamorro, quien se rehusó a inscribir a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro como “Agente Extranjero”.

“Es capaz de inventar cualquier cosa contra Cristiana Chamorro con tal de inhibir, porque se le escapó de la trampa de la Ley Putin al renunciar a la dirección de la Fundación Violeta y rechazar inscribirla como "agente extranjero". Supongo que eso es lo que la puso fuera de sí, aparte del enorme peso de la denuncia internacional hecha por Cristiana representa un gran golpe para el régimen, que tiene ya un expediente de confiscación y represión contra Carlos F. Chamorro y Confidencial, así como con La Prensa. El acoso y persecusión a los Chamorro es tangible y comprobable, como lo muestra también el caso de Juan Sebastián. Se puede esperar que se amplíe e incremente ahora contra Cristiana”, dijo Montenegro a 100%Noticias.

Saqueos

En las declaraciones “incendiarias”, la vicepresidenta acusó a la familia Chamorro de supuestamente “saquear” las arcas del Estado en el período de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro en 1990.

“Pandilla de ladrones, todas las empresas que tenía el pueblo trabajador de Nicaragua se las regalaron a sus parientes inmediatos, no pagaron nada por hacer más capital para favorecerse familiarmente, personalmente, por eso, esa casta entreguista, aprovechada y saqueadora no tienen nada que ver con lucha contra la pobreza, por lo contrario, el Estado fue un botín, que destruyó, que se robó, casi todo, hasta con los rieles del tren, todo el mundo, lo sabe, eso no es un asunto que represente secreto de Estado”, señaló Murillo.

Al respecto, la exguerrillera Dora María Téllez manifestó que en Nicaragua solo hay dos familias saqueadoras “Los Somoza” y “Los Ortega Murillo” y los señaló de lucrarse de la cooperación venezolana para crear sus propias empresas.

“En el caso de la familia Ortega Murillo, el saqueo ha sido en miles de millones de dólares, que ya se conoce que toda la plata que vino de Venezuela fue a engordar las arcas de la familia Ortega Murillo, han comprado canales de televisión, han comprado empresas, tienen empresas de combustible, tienen empresas de transporte, tienen empresas de seguridad, tiene la empresa de publicidad, tienen bienes raíces, tienen activos, tienen compañías de inversión eléctrica, tienen todo tipo de empresas creadas con dinero robado de la cooperación venezolana, de manera que si hay una gran familia de saqueadores se llama familia Ortega Murillo”, dijo Téllez.