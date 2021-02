Policía decomisa banderas, camisetas y mascarillas con emblemas del FDN

10:40 a.m.

Oficiales de la sancionada policía sandinista, confiscaron material de propaganda política de Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN). El decomiso fue a la entrada del Hotel Holiday Inn donde el FDN realiza una convención donde proclamarían a Luis Fley como su precandidato presidencial.

A través de una trasmisión en vivo del medio digital Boletín Ecológico se observó como oficiales de la policía sancionada impidieron el ingreso de algunos militantes del FDN al hotel Holiday Inn donde se realizaría el evento, requisaron el vehículo en el que se movilizaban parte de la militancia de los departamentos y les decomisaron, las camisetas, gorras del mismo alegando que era una orden según señaló Luie Fley.

“La Policía decomisó las cosas que traíamos, gorras, camisetas, y mascarillas con el emblema del FDN y no quería dejar entrar a las personas que vienen de Estelí y de los departamentos, el material costó alrededor de $ 400 dólares, la policía nos dijo que no puede regresarnos el material y que si es posible me pueden quitar hasta la camisa que ando puesta, el argumento de la policía fue que está prohibido que es una orden y que ellos cumplen una orden y se cierran en eso” dijo Fley.

De igual manera el político señaló que “estamos en un país donde las libertades, los derechos políticos los derechos constitucionales se continúan violentando. Esto es una muestra más que el futuro de la democracia está en peligro y estamos bajo la bota de un dictador que no respeta los derechos constitucionales de los ciudadanos y debemos de seguir luchando hasta donde sea posible para trata de hacer valer los derechos constitucionales” manifestó el presidente del FDN y aspirante a la presidencia de Nicaragua.