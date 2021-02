10:45 a.m.

Los aspirantes a la presidencia por la oposición, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Félix Maradiaga se comprometieron a título personal a respaldar al “Candidato Único” que surja del proceso de selección que se realizará a través de una gran consulta popular entre los nicaragüenses. La aspirante Cristiana Chamorro fue la gran ausente en la firma del documento un “compromiso por Nicaragua”.

El documento un “compromiso por Nicaragua” busca la plena unidad para alcanzar una verdadera democracia donde los nicaragüenses puedan gozar de libertades y respeto a los derechos humanos.

En esta firma no estuvo Cristiana Chamorro quien según Luciano García, director de Hagamos Democracia envió la invitación

"Yo le mandé invitación a Cristiana, le escribimos y mas bien Cristiana está fuera del país y lo que se dispuso es que se iniciara con los que se comprometieron en el evento. Quería dejar claro eso para no generar conflicto ni mucho menos dejar mal a nadie. Esto es un camino donde se van poniendo las piezas donde se va llamando a la gente. No me cabe la menor duda que Cristiana a su regreso se va a sumar igual que otros se van a sumar. Esta es una iniciativa que se gestó en un encuentro con exiliados que piden la unidad" aseguró García.

En el caso del aspirante presidencial Luis Fley, aseguró a 100% Noticias que quiere sumarse a la iniciativa de respaldar al ganador.. Informó que llamó al Director de Hagammos Democracia Luciano García y no le contestó los mensajes.

Los aspirantes se comprometieron a los siguientes puntos:

Dependiendo de las condiciones imperantes en la víspera del proceso electoral, en particular las condiciones habilitantes y las reformas electorales necesarias, deberemos tomar la decisión de participar o no en las elecciones previstas para el 7 de noviembre de este año. Prepararnos desde ahora, en unidad, para afrontar cualquier escenario. Si la decisión es participar, todos aquellos aspirantes a la Candidatura a la Presidencia, nos comprometemos a someternos a un proceso de selección que incluya escuchar la voluntad popular a través de un mecanismo fiable y que el proceso sea democrático, inclusivo, justo, participativo y consensuado. Que quienes no seamos electos de dicho proceso, nos comprometemos a endosar y apoyar sin fisuras a la candidatura única que surja del proceso. Esperamos que un proceso similar se haga para escoger las candidaturas a Diputados en la Asamblea Nacional. Instamos a las fuerzas políticas, movimientos cívicos, alianzas, y coaliciones a iniciar un proceso de diálogo, que lleve al establecimiento de una alianza electoral que una a la mayoría de las fuerzas de la oposición que comparten el objetivo de la democratización en Nicaragua. Nos comprometemos a apoyar todo proceso de acercamiento entre las diversas fuerzas para que este proceso de diálogo entre opositores lleve como resultado a una alianza electoral en torno a una casilla única y una candidata o candidato único como demanda la población nicaragüense.

Félix Maradiaga, candidato oficial de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) dice que firma este compromiso para continuar forjando la unidad de los hombres y mujeres de buena voluntad, que coinciden en la urgencia de construir una nación de oportunidades, con justicia y libertad.

“La unidad es una obligación ética y moral, para atender el dolor de los que más sufren. No unirnos sería un acto de traición a los asesinados, a los presos políticos, a los exiliados y desempleados. Por eso firmó ese compromiso. Por amor a Nicaragua y la fe de que unidos podremos construir la nación próspera y grande que merecemos”, puntualizó Maradiaga.

El aspirante por el Partido Restauración Democrática (PRD), Miguel Mora aseguró que ese compromiso surge del “llamado desesperado” que está haciendo el pueblo por ver unidos a los bloques de la oposición.

“Debemos de hacer un llamado a todos los grupos de oposición en agilizar este proceso de unificación y es el mandato y el grito del pueblo que necesita un vehículo, una esperanza para salir de esta dictadura criminal” expresó.

El opositor y ex director ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Juan Sebastián Chamorro describe la firma como un “un hecho trascendental” porque se están comprometiendo a un proceso de selección de candidatos donde la prioridad debe ser escuchar al pueblo.

“Esto demuestra una madurez política, de voluntad hacia la unidad de trabajo de encontrar una salida y evitar los problemas que siempre ocurre en la política nicaragüense cuando no estás de acuerdo con uno, con un proceso, entonces te vas hacer campaña aparte, yo creo que esos tiempos tienen que cambiar la nueva forma de hacer política que siempre he insistido que tiene que ser generosa, pensando en la unidad de las fuerzas opositoras porque para derrotar a la dictadura necesitamos una condición necesaria y es la unidad”, manifestó.

El líder campesino Medardo Mairena señaló que el mandato de los campesinos es que el consejo nacional del lago y la soberanía busquen la unidad de todos los sectores. “Hemos estado trabajando dentro del movimiento y la coalición en todos los esfuerzos enfocados para que podamos conseguir la unificación de todos los actores, es por eso que estoy en este momento firmando este compromiso que hemos asumido algunos líderes” Manifestó Mairena.

La firma de un “compromiso por Nicaragua” fue promovida por Hagamos Democracia, el cual desde el proyecto “Fomentar el diálogo y consenso entre grupo de exiliados y diáspora nicaragüense” han surgido aportes sustanciales desde el exilio para alcanzar esa plena unidad.