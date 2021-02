Miguel Mora reitera en NTN24 el llamado a la unidad de la oposición en Nicaragua

El precandidato a la presidencia por parte del Partido Restauración Democrática, Miguel Mora en entrevista al medio internacional NTN24 reiteró una vez más el llamado a la unidad dentro del los diferentes sectores opositores al régimen de Daniel y así poder hacerle frente a la dictadura Ortega Murillo.

"Sí, es posible (la unidad), aunque es difícil como en cualquier parte de Latinoamérica, que estamos muy dados a la división y la crítica entre nosotros mismos, pero hemos apuntado a la unidad y en este primer paso es el rumbo de esa unidad", señaló en conversación con Idania Chirinos en el programa La Tarde de NTN24.

Lea Más: Aspirantes a la presidencia se comprometen a respaldar a “Candidato Único”

El también periodista y excarcelado político indicó que en la oposición nicaragüense se encuentra en dos bloques "al inicio había mucha dispersión, pero ahora ya hay dos bloques bien definidos, la Coalición Nacional y la Alianza Ciudadana y aquí hay precandidatos de los dos bloques y estamos diciendo es hora de sentarnos la unidad es para ya, la unidad no puede esperar” manifestó Miguel Mora.

De igual manera el precandidato del PRD manifestó que “si a mayo llegamos y no se cumple las condiciones la misma comunidad internacional le va a decir (al dictador) en términos beisbolero, ni corras Ortega porque esta Out, esta fuera no vamos a reconocer ningún tipo de fraude electoral porque nos has cumplido nada de lo que se te a solicitado” dijo Miguel Mora.

Ver más: Entrevista de NTN24 a Miguel Mora

Mora también narró el difícil escenario político para hacer campaña, entre la pandemia por el covid-19 y las violaciones a la libertad de expresión. "El dictador no ha dado muestras de ceder ", dijo, al respecto de las garantías a la competencia política.

Lea También: Miguel Mora reta a Coalición y Alianza Ciudadana a unirse ya y no esperar hasta mayo

Asimismo el excarcelado político expresó que su llamado a la política nació desde que estaba en la cárcel en una celda máxima seguridad, “me puse a reflexionar y dije yo no quiero esto para mis hijos y para mi nieto, o por hacer periodismo por informar la verdad, por pensar diferente, por expresarme, estoy preso y me iban a echar hasta 30 años de prisión me acusaban de terrorismo, de asesinato, etc” manifestó Mora