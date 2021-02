El dictador de Nicaragua Daniel Ortega, pidió a gritos este lunes dialogar con Estados Unidos, al quejarse de las sanciones impuestas a funcionarios de Nicaragua, Venezuela y Cuba. Estados Unidos ha aplicado unas 28 sanciones a igual número de funcionarios de Ortega, incluidos cuatro miembros de su familia, la vicepresidenta Rosario Murillos y sus hijos Rafael, Laureano y Juan Carlos Ortega Murillo. Así también han sancionado a empresas ligadas a la familia.

Las sanciones impuestas por Estados Unidos a funcionarios nicaragüenses es por corrupción, violación a los derechos humanos como producto de la masacre dirigida en el año 2018 donde murieron más de 328 personas, hubo más de 2 mil heridos, 100 mil exiliados y más de 800 presos políticos de los cuales 120 siguen en las cárceles de Ortega. Las sanciones también fueron aplicadas por el robo o confiscación de facto de los edificios de 100% Noticias, Confidencial y de 9 ONG.

"Cuanta hace falta en estos momentos un alto al fuego de todo tipo de agresiones en todas las naciones del mundo, porque estos tiempos que estamos atravesando son tiempos de cambios profundos" aseguró Ortega al pedir el cese al fuego bajo el argumento que el mundo sufre por la "peste" el virus de la covid-19.

Previo a ese primer llamado de acuerdos, Ortega dijo que "ya conocemos la historia, la historia no se debe olvidar (...) porque desgraciadamente esa historia se repiten y repiten en el mundo" mientras "tengamos potencias imperialistas" señalando a Estados Unidos a quien le cuestionó por que "se dice la nación más respetuosa de los derechos humanos, el país más puro y limpio del planeta"

"¿Dónde están los bárbaros, dónde están los terroristas? están en Washington, están en Washington los bárbaros y terroristas y ya sabemos la larga historia de los Estados Unidos" acusó Ortega tras referirse al lanzamiento de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki.

Luego Ortega pidió cese de las sanciones poniendo de referencia a Nicolás Maduro de Venezuela y Miguel Díaz Canel de Cuba, "y que no dejaremos de clamar como lo hacíamos en todas las conferencias que cesen las sanciones contra Venezuela y contra el pueblo hermano de Cuba".

El segundo llamado al diálogo, en el discurso desordenado, el dictador, solicitó "deponer actitud radical" cuando recordó "una gran alianza en el mundo para enfrentar al nazismo que venía avanzando de manera arrolladora".

"En estos tiempos en los que tenemos que unirnos todos a nivel global" demandó Ortega por tercera vez.

"Que no se olviden los Estados Unidos que en este planeta nadie sobra, por eso es importante dialogar, llegar a acuerdos, que recuerden que en esta historia que estaba en riesgo la seguridad del planeta se dio unidad y en este momento el planeta está en un gran riesgo porque ya la cantidad de fallecidos provocados por pandemia marca millones" argumentó Ortega al pedir por cuarta vez "diálogo".

Y por quinta vez en su discurso pidió a Estados Unidos y Europa que "en estas condiciones deben cobrar conciencia los países desarrollados que no pueden seguir actuando a como han continuado actuando en medio de la pandemia tirando patadas con sanciones, con actitudes hegemonistas" manifestó Ortega quien insistió en que "eso es lo que tienen que hacer ahora las potencias en el mundo busquen puntos de aproximación para que podamos salvar a la humanidad, porque aquí no se trata de auxiliar a países mas empobrecidos porque el problema es global...de lo contrario ahí estarán los virus de un lado para otro moviéndose trasladándose" dijo.

Dictador dice que trabaja por la paz

Al finalizar su discurso Daniel Ortega se autoproclamó un "luchador por la paz" y atacó a sectores de la oposición.

"En este día en que rendimos homenaje a nuestro General Sandino, al General Estrada, al General Umanzor, al Coronel Sócrates Sandino, les podemos afirmar, asegurar que ellos están presentes y nos llenan de fuerzas su espíritu, nos acompaña y nos da más vitalidad, más vigor para qué? para continuar luchando por la paz, no olvidemos que nuestro General cayó en la lucha por la paz y nosotros seguiremos luchando a toda costa por la paz, por el entendimiento entre familias nicaragüenses, por la unidad y no podemos aceptar bajo ningún punto de vista a aquellos que andan buscando al imperio para ofrecerse para que venga a dominar Nicaragua, esos ya no es posible" atacó el dictador.

Ortega y Murillo mantienen un estado policial, coartadas las libertades de expresión y libertad de prensa, tienen prohibida las marchas a opositores y confiscaron de facto la redacción de Confidencial y el Canal 100% Noticias.

Ortega ordenó una cadena nacional por radio y televisión para dar un discurso en conmemoración del 87 aniversario del asesinato del héroe nacional Augusto C. Sandino.