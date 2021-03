Arturo Cruz lanza su precandidatura presidencial, CxL podría ser su "vehículo"

El exembajador de Daniel Ortega en Washington, Arturo Cruz, lanzó su precandidatura presidencial, tras la presentación de su libro "Nicaragua: La impronta de la Colonia, tres siglos de Historia. Cruz fue embajador en Washington hace 12 años.

"Yo aspiro a ser precandidato" dijo Cruz y aclaró "yo no voy a ser zancudo elegante, yo no voy a ser zancudo científico, lo he dicho hasta la saciedad" (...) si nosotros, estos precandidatos llegamos a definir el candidato que queremos y ese candidato llega a la presidencia también tenemos que reconocer algo, vamos a tener que lidiar con el sandinismo, yo sé que esto no es popular. Pero el sandinismo representa en condiciones electorales básicas un 25%, qué vamos hacer, a degollarlos?

Cruz se refirió al compromiso de Félix Maradiaga candidato presidencial de la UNAB, quien este fin de semana dijo en su lanzamiento que no permitiría aterrizaje suave.

"Cuando un amigo nuestro que tanto queremos, dice que no va a permitir el aterrizaje suave yo no sé que quiere decir que no va a permitir el aterrizaje suave, es como que si vamos todos en un avión y la idea nuestra es que se cae y solo los pilotos se mueren y nosotros quedamos bien. Además mi caracterización de aterrizaje suave no era esa" mencionó Cruz

Insitió que "ya hay que dejar de hablar de aterrizaje suave y aterrizaje duro, hay que hablar del despegue, y para poder despegar necesitamos una pista y esa pista son elecciones creíbles y competitivas. Hay que concentrarse la unidad en función de eso" reafirmó.

Según Cruz el vehículo para sus aspiraciones, sería Ciudadanos por la Libertad. En la presentación del libro estuvo presente Kitty Monterrey, Presidenta de CxL y quien terminado el acto se fue a tomar fotografías con Cruz.

En el evento también estaba Cristiana Chamorro, aspirante a la presidencia de la república, quien le aplaudió a Cruz cuando remató diciendo "pero sí, definitivamente aspiro a ser precandidato". Así mismo estuvo Juan Sebastián Chamorro, quien el fin de semana dio a conocer su plan de gobierno, lanzó su candidatura solitario y de remate la Alianza Cívica, dijo que Chamorro no era su candidato.

"Yo soy asesor de ellos y les tengo un gran respeto a CxL y obviamente si hay un vehículo con el que me siento cómodo son ellos, pero eso no significa que sea su candidato" expresó Cruz.

Agregó "lo que estoy ofreciendo es mi capacidad, mi experiencia como profesor, mi capacidad de contribuir para Nicaragua" dijo Cruz en declaraciones a los periodistas.

Cruz aseguró que si Ortega pretende contribuir a la paz del país es "ofrecer elecciones competitivas, sin esas elecciones competitivas, el país no tiene futuro".

"Si quieren ayudar al país, si se quieren ayudar ellos mismos lo inteligente al menos es dar una elección competitiva" aseguró Cruz

Sobre la unidad dijo que hay tiempo para darla y recordó el proceso de unidad de 1990 alrededor de Doña Violeta Barrios de Chamorro.

"Faltando 6, 7, 8 meses se logró construir una alianza electoral, estoy convencido que se escogerá el candidato ideal, sino habrá fragmentación y consolidación de parte de ellos, y le daría legitimidad de origen", a Ortega.

Según Cruz que se lanza al ruedo político está de acuerdo en que se de un mecanismo de selección para un candidato único de la oposición.

Cruz: redes sociales están llenas de mentiras

Arturo Cruz respondió a comentarios que surgieron en las redes sociales por su viaje a Estados Unidos y se le señalaba que andaba cabildeando en favor de Daniel Ortega para el aterrizaje suave.

"Sinceramente vi esa leyenda, vi esa narrativa muy bien construida y totalmente falsa. ¿Yo personalmente qué puedo hacer ante esos inventos? por eso es que yo veo y dije en mi presentación que las redes sociales están llenas de leyendas, especulación y de mentiras"