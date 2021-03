Miguel Mora lanza su candidatura presidencial y adelanta su plan de gobierno

El periodista Miguel Mora, lanzó oficialmente su candidatura presidencial por el Partido de Restauración Democrática, (PRD) que lo ratificó en una Asamblea, "es mi honor aceptar esta candidatura, yo no soy aquel que se corre al ruido de los caites, esta candidatura sí es de verdad" dijo Mora en su discurso de aceptación de la candidatura para la presidencia de Nicaragua.

"Esta candidatura es por mis presos políticos, esta candidatura es por mis hermanos exiliados, esta candidatura es por el pueblo de Nicaragua. Vamos hasta las ultimas consecuencias, tengo la certeza la convicción absoluta, hermanos de que vamos a ver la victoria. Hermanos vamos a ver la victoria" agregó Mora.

Miguel Mora se comprometió a trabajar para que baje canasta básica, pedir a la nueva Asamblea Nacional eliminar nuevos impuestos que aprobó el dictador Daniel Ortega en 2019. Así mismo propuso aumentar el techo salarial del IR, para beneficiar a 200 mil trabajadores. Cero corrupción en la cadena de precio de los combustibles.

"El dinero alcanza cuando nadie se lo roba" dice Mora a "tecnócratas" que puedan preguntar de donde se sacará para aumenar techo salarial IR.

Leer más: Miguel Mora reitera reto a la Alianza Ciudadana "estamos listos para dialogar cuando ustedes digan"

Mora envió un mensaje a los empresarios del país, "creo en la libre empresa, respeto a la propiedad privada, Nicaragua vale la pena, no tengan miedo, no se acobarden empresarios, es hora de pagar la deuda con nuestro sufrido pueblo, es ahora o nunca", manifestó.

A los seguidores de Daniel Ortega, el candidato del PRD dedicó unas palabras "A los sandinistas, que no se han manchado las manos de sangre (...) tranquilos, estate tranquilo. El no la debe no la teme. Justicia sí, venganza no" reiteró.

"El pueblo conoce con nombre y apellido a sus verdugos, te hablo a vos, a los que vamos a barrer es a comisarios políticos, paramiliatres que pisotean la dignidad. Dignificaré el servicio público, en mi gobierno nunca serán obligados a pensar o actuar en función de ningún partido político" expresó Mora quien anunció que en las instituciones públicas "nunca más se verá una bandera partidaria, la que tiene que estar pegada es la azul y blanca. Yo voy a ser un Presidente para todos los nicaragüenses, sin distingo alguno" aseguró Mora.

Durante el lanzamiento de Mora, el Presidente del Partido de Restauración Democrática (PRD) Reverendo Saturnino Cerrato, destacó que su organización sí tiene estructura, que no son un partido meramente de evangélicos, ya que de solo 3 de sus 18 concejales son evangélicos y el resto son católicos.

"Se nos ha acusado al PRD de no tener estructuras, junta directiva nacional esta aquí, ponganse de pie. miembros del CEN nacional tambien está aquí, (...) se ha dicho tanto para desacreditarnos y aquí están nuestras estructuras" dijo Cerrato.

El Reverendo Cerrato reiteró que el PRD, como miembro de la Coalición Nacional tiene derecho a presentar a su candidato a como lo hizo el FDN, con Luis Fley y la UNAB con Félix Maradiaga y aclaró que "luego entre todos los candidatos se va hacer la escogencia por la vía que nuestros asesores internacionales nos están asesorando y sacar a un candidato de la coalición nacional" precisó.

El Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREX) respaldó a Mora. El coordinador de esta organización, Róger Espinoza, dijo que Mora "se ha ganado a pulso el respeto desde que estábamos en las calles...ahi estuvo Miguel Mora, con su equipo, su esposa, sus compañeros de trabajo, periodistas que lo dieron todo para documentar arbitrariedades".

Un grupo de familiares de presas y presos políticos, asistieron al evento y entregaron una serie de demandas a Miguel Mora, principalmente que se continúe exigiendo la liberación de los presos políticos que a esta fecha suman 125.

Mora fue acompañado en su lanzamiento por su madre Auxiliadora Barberena y su esposa Verónica Chávez, quien se vió visiblemente emocionada cuando la mencionó en su discurso de aceptación, pues ambos han sido perseguidos ferozmente por la dictadura. Chávez estuvo internada en un Hospital en Cuidados Intensivos, por la piedra que lanzó a su cabeza un paramilitar en Masaya, durante una actividad de la Coalición Nacional, en octubre del 2020. El hecho fue también recordado en un video que proyectó los ataques sufridos en 2018, encarcelamiento, el ataque, asalto y robo al Canal 100% Noticias.

Libertad de prensa sin restricción

El periodista Miguel Mora, quien estuvo preso por seis meses, junto a la jefa de prensa de 100% Noticias, Lucía Pineda Ubau, se comprometió en que su gobierno será respetuoso de la libertad de prensa y expresión, que han sido atropellados por el régimen de Daniel Ortega.

"Hermanos periodistas en mi gobierno se garantizará la irrestricta libertad de prensa y expresión (...) Todos los funcionarios tendrán que brindar conferencias una vez a la semana por lo menos" y manifestó que habrá libre acceso a la información luego que se reactiven las oficinas gubernamentales para atender a como se debe a las y los periodistas.

"Colegas a como se lo merecen, a como se lo han ganado, solo les pido que nos apeguemos a la máxima de nuestra profesión" (...) "cuento desde ya con su crítica, investigación, con sus constantes cuestionamientos, con destapes de corrupción" aseguró Mora, quien anunció que creará una "fiscalía anticorrupción" previa aprobación en la Asamblea Nacional.

"En mi gobierno no habrá censura, ni persecución, acoso y cárcel para periodistas. Quiero ser el Presidente de la integridad y honradez, (...) acabar con nepotismo, ni un solo miembro de nuestro núcleo familiar tendrá puestos en el gobierno, debemos sembrar cultura de honradez" indicó Mora.

También prometió que promoverá "la derogación de la mega estafa canalera" la ley del gran canal interoceánico en Nicaragua, cuya concesión se la dio Daniel Ortega al empresario chino Wang Jing, y la obra nunca arrancó, pero está la amenaza de expropiación de tierras a los campesinos.

Siga leyendo: Aspirantes a la presidencia se comprometen a respaldar a “Candidato Único”

Sobre el futuro del Ejército y la Policía sandinista, Mora reiteró que "deben de rendir cuentas al pueblo".

"Sostengo que mientras se instruya una Comisión de la Verdad y vengan todos los organismos de Derechos Humanos, exigiré la renuncia de la jefatura del Ejército y de la sancionada Policía sandinista. El futuro de estas instituciones será consultado mediante un plebiscito. Esa corrupta y odiosa policía de tránsito hermanos que solo sirve para esquilmar, para morder, a ellos les prohibiremos que continúen multando, mordiendo por gusto. Todo ciudadano podrá grabar al policía corrupto de tránsito para su inmediata baja deshonrosa" advirtió.

El candidato presidencial del PRD, solicitó a su partido para que envíen una carta al Consejo Supremo Electoral, donde "exijan la aplicación del voto del nicaragüense en el exterior, como partido político lo podemos hacer. Este derecho no amerita ningún tipo de reformas, ya está en la ley electoral".

Llamado a unidad con Alianza Ciudadana

El llamado a la unidad, nuevamente estuvo en el discurso de Miguel Mora, quien como miembro de la Coalición Nacional, se declaró listo.

"El pueblo nos exige a gritos la unidad. Una vez más desde aquí. pido a mis hermanos de la Alianza Ciudadana, que tengan misericordia con el pueblo, ya acepten dialogar de buena fe, se los pido en nombre de la madre que llora a su hijo masacrado, por preso político, por los que enfrentan exilio forzado, acepten pláticas con la Coalición Nacional. Nosotros estamos listos, solo dígannos lugar y fecha" mencionó Mora.

Romperá relaciones con Venezuela y Cuba

Abrir una Embajada fija en Israel, es otro anunció que hizo Miguel Mora, de convertirse en el Presidente de Nicaragua, así como fortalecer relaciones con los países que han acuerpado a Nicaragua en su lucha por la democracia, Estados Unidos y la Unión Europea.

"Sacaré a Nicaragua del aislamiento internacional estableciendo relaciones con nuestros socios comerciales. como son Estados Unidos y Unión Europea. Romperé relaciones de inmediato con Cuba y Venezuela" mientras no se logre la democracia y el respeto a los derechos humanos del pueblo que los reclama.