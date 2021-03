Daniel Ortega “ansioso y preocupado” por elecciones presidenciales

“Ansioso y preocupado” asegura la ex guerrillera Dora María Téllez que se mostró Daniel Ortega en su comparecencia en ocasión del Día Internacional de la Mujer. En su aparición Ortega dejó entrever que podría perder las elecciones presidenciales debido a que recordó sus derrotas electorales a partir de 1990 frente a Violeta Barrios de Chamorro.

“Hizo un recuento de sus 40 años de gestión, un recuento dirigido a fortalecer su campaña electoral pero con una gran ansiedad, gran preocupación, una persona que durante dos horas habla que pavimentaron una calle, profundamente angustiado por las elecciones de noviembre de este año porque mencionó dos veces que gobernó desde abajo y cerró el discurso con eso, que no hay que claudicar”, manifestó Téllez.

Según la exguerrillera, Daniel Ortega está consciente que en unas elecciones libres, transparentes y observadas, no tiene ninguna oportunidad de ganar “estamos frente a una persona que está completamente clara que en unas elecciones limpias, transparentes, libres no tienes ninguna posibilidad de poder ganar, nunca ganó ninguna elección en el 2006 fue por la vía del fraude, no hubo recuento de los votos, en el 2016 hubo doble fraude porque le autorizaron presentarse a pesar que la Constitución prohibía la reelección”, dijo.

Para Téllez, Ortega está “derrotado” por eso trata de “curarse en salud” y culpará a la observación internacional de su “fracaso” “lanzándose contra la observación internacional porque Ortega siempre le gusta echarle la culpa a alguien, ahora está tratando de curarse en salud frente a la observación internacional para terminar de echarle la culpa, así como culpó a la CIDH de los crímenes que cometió, es la misma lógica que ha estado usando. Obviamente es una persona desesperada y convencida que en una elección limpia sale completamente derrotado”, indicó.

Los opositores buscan cómo derrotar a los sandinistas, dirigidos por Ortega, de 75 años, que en enero cumplió 14 años consecutivos en su segunda etapa como presidente de Nicaragua, tras coordinar una Junta de Gobierno de 1979 a 1985, y presidir por primera vez el país de 1985 a 1990.