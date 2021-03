El Presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó se reunió por hora y media con cinco líderes de la oposición, cuatro de ellos aspirantes a la presidencia de Nicaragua. El encuentro fue a solicitud de Guaidó, confirmó Miguel Mora candidato presidencial del Partido de Restauración Democrática, (PRD).

"Juan Guaidó nos solicitó a través de sus diplomáticos un encuentro para conocer las posiciones de los precandidatos a la Presidencia de la República, estuvimos los que firmamos el documento de unidad para escoger un candidato único, a excepción de Cristiana Chamorro, él lo calificó como un documento histórico el hecho que candidatos firmamos ya que es un buen paso para la unidad" aseguró Mora.

Félix Maradiaga, candidato presidencial de la Unidad Nacional (UNAB), Juan Sebastián Chamorro, Luis Fley de Fuerza Democrática Nicaragüense y el líder campesino Medardo Mairena estuvieron en esta reunión virtual con Guaidó que sirvió para unir lazos entre opositores de Venezuela y Nicaragua que tienen el mismo objetivo, salir de la dictaduras en sus países.

"Sostuvimos un productivo encuentro, conversamos sobre identificación de acciones concretas de promoción conjunta de la democracia en América Latina y sobre este punto particular, acordamos un mecanismo de seguimiento y de continuidad para la promoción de dichas acciones desde lo diplomático (...) es fundamental interpelar conjuntamente a organismos internacionales sobre los déficit de la democracia en varios países de América Latina con énfasis en el caso nicaragüense y de Venezuela" manifestó Félix Maradiaga a 100% Noticias.

Para el candidato de la UNAB fue valioso escuchar las lecciones de Venezuela desde "una perspectiva crítica" para enfocarse "tanto en el qué no hacer, como el qué hacer, agradecemos la franqueza del Presidente designado Juan Guaidó".

"Nos dio consejos, como por ejemplo sacar el candidato de una primaria, eso fortalecería a la coalicion internamente e internacionalmente" expresó a 100% Noticias, Luis Fley.

Y agregó que les aconsejó "definir si vamos o no a las elecciones, decidirlo con anticipación y no esperar hasta el último momento y si no hay condiciones no se debe estar exponiendo para un proceso electoral sin condiciones, pero al final la decisión la tenemos que tomar los nicaragüenses" dijo Fley.

Otro tema que abordaron fue la ayuda venezolana de la cual según Miguel Mora, ha habido un "despilfarro" por parte de la dictadura de Daniel Ortega, "se cayó en corrupción que no le llegó al pueblo de Nicaragua" explicó.

"En mi caso concentré mis preguntas alrededor del tema del rol de las fuerzas armadas en Venezuela y qué aspectos se pueden concluir del rol de las fuerzas armadas en transiciones democráticas (...) hice preguntas relacionadas a la deuda de Nicaragua con Venezuela que ha sido precisamente usado por la dictadura para enriquecerse ir al bolsillo del dictador" informó Maradiaga.

Según Miguel Mora, ambas partes mantendrán los contactos para buscar como "liberar a nuestros pueblos de estas dictaduras Castrochavista (...) mi percepción personal es que Guaidó fue bien pragmático, afable, optimista de lo que se va hacer en Venezuela y en Nicaragua"

Mora reiteró que "rompería con el gobierno dictatorial y reconocería a Guaidó como Presidente designado de Venezuela a como lo hacen muchos países" si llega a ser Presidente de Nicaragua.